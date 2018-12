MMR spustí program na výstavbu sociálních bytů. Kdo bude mít nárok na dotaci?

"Program s názvem Výstavba v sobě spojuje dva momenty. Prvním jsou sociální byty, kam nespadají jenom byty pro sociálně nepřizpůsobivé, ale například také pro seniory nebo matky samoživitelky. Druhým momentem je to, že obce potřebují nájemní byty pro veřejně prospěšné profese, jako jsou například lékaři nebo učitelé," řekla Dostálová. Program podle ní není určen pro soukromě vlastnické bydlení, ale pro nájemní bydlení.

"Na sociální bydlení dá stát obcím stoprocentní dotaci. Způsobilé výdaje budou na výstavbu, modernizaci, opravu a koupi. To znamená, že pokud máte v obci domy, které by pro to byly vhodné, ale nejsou ve vašem vlastnictví, tak způsobilým výdajem bude i nákup nemovitosti. Dále i cena cena pozemku, na které nemovitost stojí, nebo případná demolice," doplnila ministryně.

Na byty pro "veřejně prospěšné profese" si podle ní mohou obce vzít výhodně úročený úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení, kde je sazba určena referenční sazbou Evropské unie. Aktuálně je to 1,8 procenta. "Spousta zástupců měst a obcí ale říká, že půjdou raději do komerčního úvěru. Bonita našich měst je natolik dobrá, že jim samy komerční subjekty nabízejí výhodné úroky. Takže například Praha, Brno nebo Ostrava hlásí úročení pod jedním procentem," dodala Dostálová.

Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové je dobré, aby obce stavěly obecní byty. "Chtěla bych ale upozornit, že období nízkých úrokových sazeb je za námi. A proto bych obce nabádala k obezřetnosti, aby zafixovaly sazbu úvěrů na co nejdelší dobu. Dnes obce mají dostatek prostředků, ale je nějak potřeba zafixovat ty náklady, aby nedošlo k neúnosnému zadlužení," řekla.

Zamrazilová dále upozornila na to, že ani koupě bytu ani nájemní bydlení dnes není dostupnou variantou a se stárnutím populace se problém bude zvětšovat. Upozornila, že podle aktuálních údajů nejdražší velkoměsta jako Paříž nebo Vídeň nabízejí relativně levnější pronájmy než Praha, Budapešť a Bratislava. "Ceny bytů jsou natolik vysoké, že část generace může být celoživotně závislá na nájemním bydlení. Takže si lidé těžko uspoří jak na vlastní bydlení, tak i na stáří. A ti lidé pak mohou být závislí na státu," uvedla.

O programu Výstavba na podporu stavby sociálních bytů se poprvé zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku září. Sociálních bytů je třeba zhruba 65.000, stát by na jejich pořízení v příštích letech vyčlenil až 80 miliard korun, uvedl tehdy. Projekt byl připraven po dohodě se starosty, bude mít formu nařízení vlády, využity na něj budou i evropské peníze, dodala ministryně Dostálová.