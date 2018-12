Reakce Česka na střelbu? Petříček je v šoku, Hamáček mluví o bezpečnostních opatřeních v Česku

Slova účasti do Francie poslal například Šéf české diplomacie. „Raněným i pozůstalým po útoku ve Štrasburku vyjadřuji svoji účast. Nikdo nemá právo své požadavky, své názory, nebo své náboženství vnucovat ostatním lidem násilím. Doufám, že pachatel bude brzy dopaden a potrestán. Ve Štrasburku jsem několik let pracoval, o to víc mne to šokuje,“ uvedl Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru.

Podobně se vyjádřil i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Vyjadřuji soustrast rodinám obětí útoku ve Štrasburku. Naše bezpečnostní složky monitorují veškeré možné hrozby v ČR i v zahraničí," informoval.

Poukázal na to, že v Česku už platí zvýšená bezpečnostní opatření. „Bezpečnostní opatření mj. na vánočních trzích @PolicieCZ preventivně posílila již 1. 12. V tuto chvíli není zapotřebí tato opatření dále zvyšovat.“ dodal Hamáček.

„Teror je zlo. Nevím, jestli to byl teroristický čin, ale bylo to surové zabíjení. Myslím na nevinné oběti a soucítím s jejich rodinami,“ uvedl v reakci na střelbu europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina, který byl včera večer jen několik set málo metrů od místa střelby.

Podle předsedy KSČM střelba ve Štrasburku ukazuje na to, že bezpečnostní situace v Evropě není dobrá. „Nesmíme se uspokojit řečmi o tom, jak je u nás bezpečno, musíme požadovat od EK konečně místo slov činy na ochranu vnější hranice Evropy nebo si budeme muset zajistit státní hranici vlastní, bez EU,“ uvedl Vojtěch Filip.