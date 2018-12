Babiš doufá, že Mayová nepadne. Česko se pro jistotu chystá na tvrdý brexit

Tajné hlasování se uskuteční dnes mezi 19:00 a 21:00. Pokud by ho Mayová neustála, znamenalo by to pád celé vlády. Podle agentury Reuters bude hlasovat 315 konzervativních zákonodárců Konzervativní strany a Mayové stačí, když její setrvání ve funkci podpoří 158 z nich. Mayová, která čelí na domácí politické scéně kritice kvůli brexitové dohodě s Evropskou unií, je odhodlaná svou práci dokončit.

Babiš doufá v to, že britská vláda nepadne. "Tím pádem bychom se vlastně dostali do obrovské nejistoty, a neumím si představit, jak by to mělo fungovat dál, jak rychle by byla nová vláda - a jaká vláda, jak by se postavila k těm jednáním a dohodě," řekl premiér.

Po jednání evropského výboru Sněmovny Babiš novinářům řekl, že Britové musejí pochopit, že jiná dohoda o brexitu, než byla dosud vyjednána, existovat nebude. Podle něj je to nejlepší možný kompromis mezi 27 státy EU a Londýnem. Česká vláda se ale podle něj připravuje na situaci, která by nastala, pokud by se Británie, ať už pod vedením Mayové nebo jiného politika, rozhodla opustit unii bez dohody.

"Musíme se na to (tvrdý brexit) připravit, nemůžeme čekat, až se to stane. My jsme na dnešní vládě projednali scénář tvrdého brexitu a na pondělní vládě projednáme postup jednotlivých resortů," řekl Babiš. Podle něj musí připravit příslušná opatření ministerstva vnitra, financí, práce a zdravotnictví a také celní správa.

"Budeme to detailně analyzovat a připravíme postup, abychom to, kdyby to bohužel nastalo, jenom vytáhli ze šuplíku a pustili okamžitě do Parlamentu," řekl premiér. Sněmovna by podle něj v případě tvrdého brexitu musela navržená opatření projednat ve zrychleném režimu, chce se proto dohodnout na spolupráci i s opozicí. "Myslím si, že to je zájem všech. Doufejme, že to nenastane, ale musíme být připraveni," uvedl Babiš.