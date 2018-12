Chci se mu omluvit... Kalousek svými slovy překvapil nejen politiky, ale i řadu Čechů

Na půdě Evropské parlamentu se ve středu diskutovalo o střetu zájmů českého preiméra Andreje Babiše. „Mrzí mě, že jsme museli dnes na plénu projednávat situaci o střetu zájmů A. Babiše, protože to poškozuje zájmy ČR,“ zdůraznil Pavel Telička.

Odmítl ale obvinění, že za to může on nebo jeho kolegové. „Za to ale nemohou, jak dnes zaznělo na půdě českého parlamentu z úst premiéra, čeští europoslanci, za to nemůže EU, ale za to může realita v této věci v ČR...“ posteskl si Telička, který se do europarlamentu dostal za ANO. Později se ale s hnutím názorově rozešel.

Jeho slova a postoje ocenil například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten se dokonce omluvil, že v minulosti Teličku kritizoval za jeho minulost. „V r. 2004 jsem protestoval proti tomu, aby Telička byl eurokomisařem za ČR. Nechtěl jsem připustit, aby prvním eurokomisařem byl bývalý člen KSČ,“ připomněl své tehdejší námitky.

Jak se ale zdá, teď je vše zapomenuto. „Od té doby prokázal pan Telička víc mravní integrity a osobní odvahy než mnoho jiných. Chci se mu za svůj tehdejší postoj omluvit,“ vzkázal Teličkovi Kalousek, který následně potvrdil, že svá slova myslí naprosto vážně.

Jeho gesto Telička ocenil. „Klobouk dolů, to dokáže málokdo. Víte, že jsme si to kdysi vyříkali v Olympii a od té doby u mě dobrý. Díky,“ odpověděl mu český europoslanec.

O něco méně nadšený ale je exministr průmyslu a sociální demokrat Jan Mládek. „Mirku s takovým kamarádem už nepotřebuješ nepřátele,“ rýpnul si do Kalouska exposlanec.

Překvapení byli z kalouskových slov i diskutující na twitteru, řada z nich poukazovala na to, že podobná omluva se jen tak nevidí a že to jsou slova opravdového politika. Další ale poukazovali na to, že Telička kandidoval za ANO, čímž Babiše legitimizoval.