Česko bez dotací? Vláda bude v pondělí řešit Agrofert, EU pošle auditory

"Dnes ráno jsem mluvil s premiérem a on mě informoval, že v pondělí na vládě nám asi ministerstvo financí podá informaci," uvedl Hamáček. Ohledně dalšího českého postupu odkázal na tiskovou zprávu ministerstva financí. Resort by podle ní neměl uplatňovat proplacení jakýchkoliv dotačních titulů spojených s Agrofertem, dodal.

Hamáček řekl, že kroky Evropské komise, která pozastavila platby, dokud nebude situace kolem Babišova střetu zájmů vyřešena, jsou vážnou věcí. "Pro mě je samozřejmě klíčové, aby problémy Agrofertu neohrozily vyplácení pro celou Českou republiku, tam směřují i snahy ministerstva financí," uvedl. Pokud by se to týkalo jen Agrofertu, je to problém pouze Agrofertu, dodal.

Hamáček krok ministerstva financí nechápe tak, že bude resort peníze vyplácet z českých zdrojů. "Já to chápu tak, že je nebude proplácet vůbec," konstatoval. Klíčový podle něj bude lednový audit. "Ten dá asi odpověď na spoustu těch otázek," dodal.

Vicepremiér nemá pocit, že by vláda situaci v posledních měsících podceňovala. "Nařízení je relativně nové a stále probíhají analýzy a vláda byla seznámena se dvěma analýzami, nějakou má Evropská komise," uvedl.

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

#Babis: Such shameful conflicts of interest do serious political damage and must be rectified so that they cannot do more harm to the Czech Republic and European Union - @Senficon 🇨🇿🇪🇺 @PiratskaStrana @GreensEP — Alex Johnson (@AJBxl) 12. prosince 2018

Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky. Oettinger ve středu europoslancům během debaty o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše oznámil, že po skončení auditů podá Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

EK se v obou obdobích v rámci všech tří zmíněných programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které by měly audity zkoumat.