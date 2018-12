Ovčáček má svou teorii: V kauze Agrofert jde o něco jiného. Čeští europoslanci ze sebe dělají hejly

Hradní mluvčí je sice, stejně jako prezident Miloš Zeman, na dovolené, přesto se úplně neodmlčel. Na twitteru se rozhodl bránit českého premiéra. Naznačil přitom, že za projednáváním jeho údajného střetu zájmů v Bruselu muže být něco víc, než se zdá.

„Za vším hledej peníze. Jsem zcela přesvědčen, že bruselské tažení proti Agrofertu má ve skutečnosti cíl zbavit západoevropské agrofirmy české konkurence. Čeští europoslanci prostě ze sebe dělají hejly,“ vzkázal Ovčáček.

Co se vlastně v europarlamentu dělo?

Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu oznámil, že dokud nebude vyjasněna situace okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše, nehodlá Evropská komise vyplácet Agrofertu žádné dotace.

Jeho slova ale vyvolala nejasnosti, následně se objevila zpráva, že nejde jen o Agrofert, ale že řádné dotace nebudou vypláceny České republice. Česká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ale naopak tvrdí, že jde opravdu o zastavení dotací holdingu Agrorert.

To se ale řadě europoslaneců nelíbí. „Pokud se potvrdí podezření, že ČR je od srpna zcela odříznuta od evropských dotací kvůli kauzám českého premiéra, jednalo by se o bezprecedentní událost, která musí vyústit v jediné: definitivní konec vlády Andreje Babiše, který poškodil naši republiku jako nikdo v její historii,“ vzkázal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Z kanceláře předsedkyně výboru CONT I. Graessle jsem obdržel informaci,že k zastavení plateb z evr. rozpočtu dochází ve vztahu k celé České republice.Požádal jsem o konfirmaci Komisi.Byl by to bezprecedentní krok a jen stěží uvěřitelné poškození zájmů ČR ze strany jejího premiéra

Podobně to vidí i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Aby bylo jasno : Neexistuje žádný vztah EU-Agrofert. Peníze Agrofertu platí Česká republika a pak je účtuje EU. Pokud EU neproplatí zjevné zlodějny, propad příjmů bude mít ČR. Agrofert bude na svých,“ zdůraznil.

To, že v případě, že by EK opravdu shledala, že v ČR nefungují kontrolní mechanismy, mohla by pozastavit platby Agrofertu (ne ČR, jen AGF), řekl také. Tak to bylo vždy ve finančním nařízení. To není nic nového. Ale taková situace ani zdaleka ještě nenastala.