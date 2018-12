Pozastavení dotací se týká jen Agrofertu, ujišťuje Dostálová. V opozici to naopak vře

Erdogan dostal důrazné varování: Nová turecká ofenziva v Sýrii by byla nepřijatelná, říká Pentagon

"Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu," uvedla Dostálová v SMS. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací. Za proplácení odpovídá ministerstvo financí.

Evropský parlament se ve středu zabýval bodem s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK.

Ministerstvo financí dnes uvedlo, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Podle něj jde o předběžné a opatrnostní opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. "Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy," uvedlo dále ministerstvo.

Podle předsedy koaliční ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka se situací kolem pozastavení evropských dotací pro Agrofert bude na pondělním zasedání zabývat vláda.

Evropská komise koncem listopadu dospěla k závěru, že český premiér s ohledem nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Ze dvou desítek poslanců, kteří ve středu v Evropském parlamentu vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů. Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz.

Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) je nutné vyčkat na konečné vyjádření Evropské komise (EK). Šlechtová ČTK řekla, že dokud nepadne oficiální vyjádření, nelze předvídat, co se stane.

Šlechtová s odkazem na středeční vyjádření komisaře EU pro rozpočet Günthera Oettingera řekla, že komise nyní podnikla preventivní krok, když přestala od 2. srpna proplácet dotace Agrofertu. Nyní je podle ní nutné počkat na kompletní vyjádření EK a audit dotací pro Agrofert, který by měl být v lednu. "Je to situace, která není úplně šťastná pro Česko, nicméně dotace pro celou Českou republiku by pozastaveny neměly být," uvedla.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík připomenul, že minulý týden Starostové varovali, že skutečně hrozí zastavení všech dotací pro ČR. "Jestli opravdu to jsou dotace pro všechny, tak jestli se to nevyřeší v nějakém brzkém čase, tak my jsme připraveni svolat demonstraci samospráv. Rozsáhlý protest samospráv proti tomu, že Andrej Babiš si řeší pouze svoje osobní zájmy a kašle na ČR a kvůli němu hrozí miliardové ztráty," řekl. Zatím si ale není jist zprávami, které z Bruselu proudí.

Pokud by se potvrdila podezření, že ČR je od srpna zcela odříznuta od evropských dotací kvůli kauzám českého premiéra, jednalo by se podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila o bezprecedentní událost, která musí vyústit v definitivní konec vlády. Babiš podle jeho vyjádření na twitteru poškodil republiku jako nikdo v její historii.

Pokud se potvrdí podezření, že ČR je od srpna zcela odříznuta od evropských dotací kvůli kauzám českého premiéra, jednalo by se o bezprecedentní událost, která musí vyústit v jediné: definitivní konec vlády Andreje Babiše, který poškodil naši republiku jako nikdo v její historii. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 13. prosince 2018

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je Babiš jednoznačně ve střetu zájmů. "Já se domnívám, že ČR si tuto ostudu mohla ušetřit, pokud by se vůbec nestal premiérem. Chápu pozici EK - pokud někdo peníze vyplácí, tak samozřejmě chce, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s pravidly," řekla. Babiš by podle ní měl vyvodit odpovědnost, nejjednodušším řešením by bylo, kdyby nebyl nadále premiérem.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že dotační spor se týká Agrofertu, ne Česka. "Proto je pro hnutí SPD nepřijatelné, aby v této souvislosti vytvářela EU politický tlak na celou ČR. Nás zajímají naše zákony. Případ ukazuje skutečnou podstatu dotací EU. Jsou nástrojem ovládání a politicko-ekonomické moci Bruselu," napsal Okamura.