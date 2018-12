Česko nebude žádat o dotace pro Agrofert. Kampaň europarlamentu, opakuje Babiš

"Jedná se o předběžné a opatrnostní opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy," uvedlo ministerstvo.

Evropská komise dnes oznámila, že se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nebyla porušována pravidla. Audity by měly zkoumat finanční období let 2007 až 2013 i dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.

Česká ministerstva komunikují podle Babiše o dotacích pro Agrofert a o výkladu nového evropského práva s Evropskou komisí. Evropská komise přestala dotace Agrofertu vyplácet k 2. srpnu, oznámil ve středu eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. "Moje reakce není žádná, já s tou společností nemám nic společného," uvedl dnes Babiš.

Komisař Oettinger řekl, že evropské úřady od 2. srpna 2018 neproplatily Agrofertu ani korunu a neučiní tak do doby, než se situace vyjasní. Tak měly postupovat i české úřady, které předpisy o střetu zájmů naopak ignorovaly. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 13. prosince 2018

Akcie holdingu Agrofert vložil Babiš do svěřenských fondů, podle právní studie Evropské komise nicméně zůstává ve střetu zájmů. Debatu europarlamentu má premiér za kampaň, přičemž Zelení, kteří ji vyvolali, pracují podle něj pro české Piráty. "Politický boj přenesli do EP, dělají si na tom kampaň," uvedl.

"Jsem přesvědčen, že se ukáže, že žádný střet zájmů nemám. Teď se komunikuje s Evropskou komisí, funguje to," uvedl. Zdůraznil, že jde o jednání mezi komisí a ministerstvy. "Evropský parlament může navrhovat a vyzývat, ale ten vztah je pouze mezi komisí a vládou," uvedl. Podotkl také, že k novému paragrafu týkajícímu se střetu zájmů Evropská komise nepodala od srpna, kdy začal platit, žádné vysvětlení. "Je to nová věc a otázka na právníky. Jsme přesvědčeni, že se to vysvětlí," konstatoval.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených letos Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).