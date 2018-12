Menšiny do plynu? Extajemník SPD odmítl obžalobu za výroky, naopak se prý bránil

Co se v zahraničí píše o Česku? V Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Pozor na krádeže a byrokracii

Obžaloba viní Staníka z trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října večer ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc, a měli by se střílet již po narození". Homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu, řekl podle obžaloby.

"Je to vykonstruovaná kauza s cílem poškodit SPD," prohlásil dnes Staník. Bývalý člen SPD řekl, že se v restauraci naopak bránil slovním útokům ostatních poslanců či jejich asistentů, kteří tvrdili, že SPD jsou rasisté. Výroky podle něj mohly z jeho úst zaznít, ale v úplně jiném kontextu a v jiném vyznění.

Staník uvedl, že v restauraci večeřel s poslancem SPD Jaroslavem Holíkem a zapíjel volební úspěch své strany. Byl pod vlivem alkoholu a dobíral si končící poslance z jiných stran, kteří v loňských volbách neuspěli. "Byla to taková hospodská debata, kdy jsme se špičkovali," řekl u soudu Staník. Dodal, že i ostatní politici byli opilí.

Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdil u soudu někdejší poslanec Marek Černoch (Úsvit). Uvedl, že v restauraci byl a že Staníkova slova slyšel. Celý kontext si nepamatuje, pouze to, že se politici hádali. Podobně vypovídal i někdejší poslanec Martin Lank (Úsvit), který si ale přesná slova nepamatuje. Bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) pak popsala, že ji v průběhu večera Staník oslovoval jako Marxovou-Engelsovou. "To ale není ani první, ani poslední," uvedla. Výroky neslyšela, pouze se o nich dozvěděla zprostředkovaně.

Soudkyně Helena Králová již Staníka na konci července potrestala roční podmínkou s dvouletým odkladem, měl také zaplatit 70.000 korun jako pokutu. Staník však s trestním příkazem nesouhlasil, soudkyně proto musela nařídit hlavní líčení.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem Holíka. V asistentské funkci Staník na přelomu loňského listopadu a prosince skončil, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Tomio Okamura následně uvedl, že Staník už není členem, ani tajemníkem hnutí.