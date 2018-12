Vildumetzová (ANO) zůstane hejtmankou i poslankyní, kumulace funkcí už jí nevadí

"Rozhodla jsem se především z toho důvodu, že jsem minulý týden byla 11 hlasy zvolena předsedkyní Rady Asociace krajů ČR, což je pozice velmi významná a prestižní. Když jsem se stala hejtmankou, tak jsem slíbila, že udělám všechno pro to, aby se náš kraj více prosadil. A to z pozice předsedkyně Rady Asociace krajů můžu v daleko větší míře naplňovat," řekla ČTK Mračková Vildumetzová. Uvedla, že tři funkce dosud vykonávala s plným nasazením, připustila ale, že to mělo vliv na její osobní život.

Řada zastupitelů, koaličních i opozičních, se dnes vyjádřila, že jim v podstatě kumulace funkcí nevadí, pokud je někdo dělá dobře. Například Jan Horník (STAN), který je sám starostou i senátorem, řekl, že mu kumulace funkcí nevadí. "Ale měla by si rozmyslet dávat před volbami sliby," poukázal na to, že Mračková Vildumetzová několikrát právě tento jev odsuzovala.

Činila tak i v době, kdy ve stejných dvou funkcích byl hejtman Josef Novotný (ČSSD). Kritiku bývalého hejtmana připomněl i Jakub Pánik (ČSSD). "Z mého pohledu je hejtmanka v současné době jediným člověkem ze současné koalice, který je schopný pro kraj v Praze vybojovat dobré věci. Na druhou stranu ji vnímám také jako člověka, s kterým jsme v minulosti kritizovali minulého hejtmana za souběh funkcí. Takže v tuto chvíli to vnímám tak, že nedodržela svůj slib, ale jsem rád, že zůstala hejtmankou Karlovarského kraje," řekl ČTK Pánik.

Po sérii pochvalných vystoupení na adresu Mračkové Vildumetzové, a to i z řad veřejnosti, opoziční zastupitel Jiří Klsák uvedl, že mu dnešní projednávání bodu týkajícího se hejtmanky připadalo jako dopředu připravené. "A velmi mi to připomínalo minulost a tak trochu absurdní divadlo," řekl Klsák (KOA).

Podle usnesení, které předložila sama hejtmanka a které dnes schválilo 33 ze 45 zastupitelů kraje, se také rozšíří počet statutárních náměstků hejtmanky z jednoho na dva. Tím druhým bude Petr Kubis (ANO). Zároveň pokud Parlament přijme zákon o tom, že při kumulaci funkcí budou poslanci, ministři a senátoři dostávat jen 40 procent platu za druhou uvolněnou funkci, stane se Mračková Vildumetzová opět uvolněnou hejtmankou a bude se řídit právě tímto zákonem. Například základní měsíční plat poslance a senátora činí 82.400 korun, podle Sněmovnou schváleného návrhu by měly ale platy vrcholných politiků příští rok vzrůst zhruba o devět procent.