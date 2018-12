Foldyna přišel do Sněmovny ve žluté vestě. Poslanci si z něj hned začali utahovat

„Francouzi vidí, jak jim nadnárodní korporace ve spolupráci s fanatickými progresivisty kradou jejich vlast a činí z ní zem bez identity,“ psal současný místopředseda vládní ČSSD již v pondělí na svém twitterovém profilu. Dnes se rozhodl svoje sympatie k hnutí tzv. Žlutých vest vyjádřit oblečením vesty žluté barvy.

Vyjadřuji své sympatie k hnutí „Žluté vesty“

Hnutí „Žluté vesty“ vnímám jako protest Evropanů proti těm, kteří sami sebe vidí jako elity a kteří se dívají na obyčejné Evropany jako na otroky, jako na tažné koně bez vlastní vůle, vlastních zájmů a vlastní identity. pic.twitter.com/OCpkyrtTUv — Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) 13. prosince 2018

Hnutí žlutých vest začalo s protesty 17. listopadu, lidé požadovali např. zrušení plánované daně z pohonných hmot. I přes kroky ohlášené prezidentem Emanuelem Macronem nadále pokračují, demonstrace navíc v posledních dnech provází i nebývalá míra násilí.

„Hnutí „Žluté vesty“ vnímám jako protest Evropanů proti těm, kteří sami sebe vidí jako elity a dívají se na obyčejné Evropany jako na otroky, jako na tažné koně bez vlastní vůle, vlastních zájmů a vlastní identity,“ dodal dnes v dalším vyjádření na sociální síti Foldyna.

Na Twitteru na celou záležitost vtipně reagovali jeho kolegové z poslaneckých lavic, například Vít Rakušan. „Měl cestou nehodu a zapomněl se převléknout?“ ptá se první místopředseda hnutí STAN. „Bohužel je poslanec, takže ho módní policie nemůže zadržet,“ píše zase na svém profilu Dominik Feri (TOP 09).

„Kolega Foldyna přišel dneska na zasedání ve žluté vestě. Chtěl jsem taky, ale po cestě do Sněmovny mě odchytili nějací dělníci, že prý mě od rána neviděli, že se flákám a že to ať to za ně vezmu,“ reagoval v nadsázce poslanec ODS Václav Klaus ml.

Dolní komora Parlamentu dnes jedná o návrhu KSČM na zdanění státních náhrad církvím, které dostávají za majetek nevydaný v restitucích.