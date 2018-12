Oettinger vyvolal zmatky. Týká se zastavení dotací celé ČR? Zde je vysvětlení

Nejasnosti okolo dotací vyvolalo středeční vystoupení eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera, který v Evropském parlamentu dal najevo, že Evropská komise nebude Česku do vyjasnění situace okolo možného střetu zájmů Babiše vyplácet žádné dotace.

Oettinger, který Česko ani jeho premiéra přímo nejmenoval, prohlásil, že od 2. srpna v rámci nového rozpočtového nařízení schváleného europarlamentem nebyly z evropských programů dotčenému členskému státu vyplaceny žádné prostředky a že tento stav potrvá, dokud z pohledu Evropské komise právní situace nebude uspokojivá a konflikt zájmů nebude odstraněn. Komisař přitom hovořil při projednávání bodu nazvaného "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice".

Podle informací ČTK omezení dopadlo jen na společnosti Agrofertu. "Evropská komise neplánuje proplácet dotace firem skupiny Agrofert v rámci zemědělské i kohezní politiky do vyjasnění situace v auditech, které mají začít v lednu," řekl ČTK dobře informovaný zdroj z Evropské komise, který si přál zachovat anonymitu.

"Od rána byla v prostoru dezinformace, že se mají zastavit dotace České republiky, což byla lež... Podstata je, že to není pravda, že jsem pravdu měl já, že jsou zastaveny dotace firmě Agrofert a že se to řeší, že Česká republika spolupracuje a řeší to kolegové z ministerstva financí," řekl dnes v Bruselu novinářům Babiš.

"Už je to jasné a můžu potvrdit, že se jedná pouze o platby týkající se Agrofertu," sdělila pro denikn.cz Oettingerova mluvčí.

Problému se dnes věnoval mimo jiné i český europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který nejasnosti označil za pochopitelné, neboť v Česku jsou podle něj zájmy státu již dlouho zaměnitelné se zájmy Agrofertu.

Z kanceláře předsedkyně výboru CONT I. Graessle jsem obdržel informaci,že k zastavení plateb z evr. rozpočtu dochází ve vztahu k celé České republice.Požádal jsem o konfirmaci Komisi.Byl by to bezprecedentní krok a jen stěží uvěřitelné poškození zájmů ČR ze strany jejího premiéra — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) 13. prosince 2018

Od kanceláře předsedkyně kontrolního výboru europarlamentu Ingeborg Grässleové se nicméně Polčák dozvěděl, že k zastavení plateb z evropského rozpočtu dochází ve vztahu k celé České republice. "Požádal jsem o konfirmaci Komisi. Byl by to bezprecedentní krok a jen stěží uvěřitelné poškození zájmů ČR ze strany jejího premiéra," dodal europoslanec.