Evropské dotace vedou do pekla: Když se páchání dobra mění ve zlo

Dotační systém vznikl nepochybně s dobrým úmysly. Bohatší státy pomohou chudším zemím, a i svým chudším regionům a ty se postaví na nohy a budou prosperovat. Bohužel, tak jak již to, tak bývá, dobrý úmysl, vedl do pekla.

V první řadě daly dotace mocnou zbraň do ruky Evropské komisi. Rozpočty mnoha států se staly na dotacích nezdravě závislé. Pokud si tyto státy dovolí komisi odporovat okamžitě komise vyhrožuje zmražením nebo zkrácením dotací.

Takové chování nejen, že ohýbá evropskou politiku, ale vytváří mezi státy pocit nadřazenosti a jisté méněcennosti. Především ze strany Středo a Východoevropských států je reakce na toto vyčítání doslova alergická. Pokud si někdo myslel že, dotace povedou k přátelství mezi národy, k integraci a solidaritě, tak se šeredně zmýlil.

Ještě větší problém je v tom, co se děje s dotacemi na státní úrovni. EK sice zemím schvaluje jednotlivé dotační programy, ale o tom, komu potečou a co z nich nakonec bude rozhodují místní politici. Na domácí půdě máme více než dost důkazů, že tento systém nefunguje. O tom, jak se s dotacemi vaří by nepochybně mohli vyprávět politici z dotačního programu Severozápad. Pokud by tedy chtěli. A nejsou v tom samotní nejhorší. Vedle Maďarska, Bulharska a Rumunska jsme na tom prý podle OLAFU ještě dobře. Jen za rok 2015 z dotací zmizela až 1 miliarda eur.

Pokud tedy již dotace nejsou jen penězovodem je třeba často uvažovat o jejich smyslu. Jak je možné že si na dotace může sáhnout i tak velká firma jako je Agrofert? Proč se dotuje pěstování biopaliv, které je pro přírodu, jak již bylo prokázáno škodlivé? Proč se dotuje budování hotelů, akvacenter nebo multifunkčních hal?

Je komické, když do mnoha vsí a menších měst vede přepychová cyklostezka. Ale silnice, často souběžná s nimi, připomíná polní cestu. Srdce nejednoho plátce daní ze zemí, které jsou čistými plátci do rozpočtu EU musí potěšit pražské betonové květináče, ústecké lavičky, každá za 60 000 Kč nebo pension nedaleko Chebu, kde je veřejný dům.

Je více než jasné, že tento systém dotací je nejen nesmyslný, ale i škodlivý. Pokud něco v EU skutečně zasluhuje reformu pak je to skutečně dotační systém. A měl by skutečně začít Evropany spojovat. Vždyť nejúspěšnější evropský projekt je Airbus, který spojuje mnoho evropských výrobců a firem. Proč nezadotovat do začátku podobné projety?

Pokud chce EU spojovat Evropany, proč tedy konečně nespustit program velkých dopravních staveb? Evropané by se rychlovlakem měli dostat ze severu na jih a východu na západ. Tratě by měly spojit všechna hlavní města. A na nich by klidně mohly jezdit rychlovlaky vyvinuté evropským konsorciem. Je to daleko více smysluplnější než dotování zemědělství nebo různých podivných propagačních akcí.

Bohužel, evropští ani národní politici o větší reformě dotační politiky neuvažují. Lze tedy předpokládat, že pokud se pojede dál v těchto kolejích, budou kauzy typu Babiš nebo Severozápad. Evropa se nechce zbavit páky a biče na národní státy a národní politici se nechtějí zbavit výmluvy kdo může za to, že se krade a prebend pro svoje podporovatele. Čekají nás nepochybně tedy další střety zájmů, případy korupcí a blamáží.