Komunisté, TOP 09 a STAN mimo Sněmovnu. Posiluje ODS

— Autor: ČTK

po takzvané vládní krizi by v prosinci vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO, oproti měsíci listopadu navíc posílilo, a to o téměř pět procent. V současné době mu vyjádřilo podporu 29,7 procenta dotázaných. Pomyslnou stříbrnou pozici by získala ODS s 14,2 procenty a na třetím místě by se umístili Piráti s 14,1 procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti Phoenix online research.