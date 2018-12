Platy politiků vzrostou o devět procent, Zeman novelu podepsal

Sněmovní verze počítá s tím, že platy vrcholných politiků vzrostou zhruba o devět procent, nikoli o původně schválenou pětinu. Senát na tom nic nezměnil, novelu neschválil ani neodmítl. K přijetí návrhu na postupné navyšování platů v příštích dvou letech chyběl jeden hlas.

Platy politiků se mají podle sněmovní verze zvýšit pro příští rok pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. prosince 2018

Senátní hospodářský výbor doporučoval navýšení o 10,5 procenta v příštím roce. Základní plat zákonodárce by se tak zvýšil na 84.000 korun měsíčně. V přespříštím roce by činil 87.300 korun, pokud by i pro rok 2020 zůstal zachován základ pro výpočet platové základny pro příští rok. Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) by to zabránilo skokovému nárůstu platů politiků v roce 2020 i tomu, že Parlament bude možná koncem příštího roku platy znovu řešit.

Zákon se týká platů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a europoslanců.

Průměrná hrubá mzda v Česku ve třetím čtvrtletí dosáhla 31.516 Kč. Nominální nárůst činil 8,5 procenta, reálný šest procent. Podle analytiků budou mzdy růst i v závěru roku silným tempem, které příští rok jen mírně zpomalí. Průměrná mzda roste nepřetržitě od roku 2014, hlavně díky dobrému vývoji ekonomiky. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd, který představuje mzdu přesně uprostřed rozdělení hodnot mezd, činil 27.719 korun.