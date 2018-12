Nízké důchody? Lidovci chtějí zvýšit penze matkám a vdodám

Podle lidoveckého návrhu by se měl ženám za každé vychované dítě zvýšit důchod o 500 korun. Bělobrádek řekl, že opatření má kompenzovat nynější nižší průměrné důchody žen vůči mužům. "Je to dáno jak tím, že mají nižší platy, tak tím, že jsou na mateřské, takže mají nižší výpočet a stát je vlastně trestá za to, že vychovávají novou generaci," řekl o současném stavu.

Lidovci také chtějí prodloužit dobu vyplácení vdovských a vdoveckých důchodů ze současných 12 měsíců na 24. "Obzvlášť ve velkých městech přijdou-li o jednoho z partnerů, tak se velmi těžko platí nájmy," řekl Bělobrádek.

KDU-ČSL chce prosadit rovněž společný vyměřovací základ penze pro manžele. "Žena, pokud je doma s dětmi, tak má nižší penzi a muž ji má vyšší. Pokud by se to vyměřovalo ze společného základu, že mají společnou domácnost a vychovávají společně děti, tak by to bylo spravedlivější," řekl Bělobrádek.

Lidovci jsou připraveni zapojit se i do debaty o komplexní důchodové reformě. Bělobrádek ale upozornil, že pro její prosazení by byla třeba dohoda napříč politickým spektrem, která se zatím nerýsuje.