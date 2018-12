Omezená legalizace marihuany? Návrh Pirátů zřejmě u vlády narazí

Lidé by mohli mít doma beztrestně podle předlohy až 1,25 kilogramu sušiny konopí. Ostatním lidem by pěstitelé museli zabránit ve volném přístupu k tomuto konopí pod hrozbou pokuty až 15.000 korun. Až 30 gramů by mohli lidé nosit u sebe i mimo obydlí. Stejné množství, tedy 30 gramů, by mohli legálně předat jinému dospělému člověku, ovšem výhradně bezplatně.

Vládní legislativci upozornili na to, že by tím nastala absurdní situace. Předání konopí by sice trestné nebylo, ale pouhou nabídkou nebo zprostředkováním předání konopí by se dotyčný trestného činu dopustil, napsali do předběžného stanoviska kabinetu.

"Je nutné napravit stav, pro který se velké množství jinak bezúhonných občanů dostává do konfliktu se zákonem, přičemž jejich jednání nepřináší žádnou nebo zanedbatelnou společenskou škodu či rizika," zdůvodnili novelu předkladatelé v čele s Pirátem Tomášem Vymazalem. Předpokládají také, že se zmenší černý trh s konopím a sníží se trestná činnost, která se s ním váže.

Bilancuju na dovolené v Portugalsku a došlo mi, že jsem zapomněl informovat o podání návrhu zákona legalizujícího samopěstování pěti rostlin konopí 🌱🌱🌱🌱🌱 https://t.co/smfb9pQHXd — Tom Vymazal (@tom_vymazal) 19. listopadu 2018

Z úřadů oslovených v připomínkovém řízení jen ministerstvo spravedlnosti doporučilo vládě zaujmout k předloze neutrální postoj. Dalších pět včetně ministerstev vnitra a zdravotnictví a úřadu vlády daly záporná stanoviska.

Předloha naráží podle vládních legislativců na úmluvu OSN o omamných látkách z roku 1961, která dopadá i na pěstování a držení konopí. Autoři novely to připouštějí, ač mluví o "zdánlivém rozporu" v "dílčích činnostech". V celkové souvislosti s českou protidrogovou politikou ale podle nich jde o malou změnu v současné právní úpravě.

Pod novelu se podepsalo 40 poslanců, tedy pětina z celkového počtu členů dolní komory. Vedle Pirátů připojili podpis poslanci za vládní ANO a ČSSD a opoziční ODS, TOP 09 a hnutí STAN.