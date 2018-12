Změní se jednací řád Sněmovny? Předloha upravuje také procedurální veta

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Je před námi krutá zima? Meteorologové prozradili, co říkají modely

Navrhované úpravy jednacího řádu označil Vondráček za kompromis, jenž vzešel z jednání pracovní skupiny složené mimo jiné ze zástupců všech frakcí a sněmovních legislativců. Měly by vést podle něho k efektivnějšímu jednání dolní komory.

Zákony by Sněmovna mohla schvalovat podle novely o středách celý jednací den do 19:00, nikoli do 14:00, jak stanoví nynější jednací řád. O pátcích novela čas pro závěrečná čtení předloh nemění.

Mezinárodní smlouvy by mohla dolní komora schvalovat zrychleně už v úvodním kole s výjimkou dohod, kterými Česko přenáší pravomoci na mezinárodní instituce. Totéž by platilo pro odstupování od smluv. U informativních materiálů by v některých případech podle novely stačilo jejich projednání ve výborech, nemusely by se probírat na plénu.

Úprava procedurálních vet vznášených poslaneckými kluby by více zohlednila početnost těchto frakcí. Zatímco nyní mohou zablokovat například schválení zákona zrychleně už v prvním čtení nebo výrazné zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech nejméně dva poslanecké kluby, nově by tyto frakce musely zároveň mít nejméně 40 členů. K vetu by naopak postačily podpisy 40 poslanců místo současných 50 poslanců.

Vondráčkova novela by zavedla také třeba vynutitelnost úhrady pokuty, kterou poslanci uložil mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení, upravila by ustavování sněmovních komisí a zrušila by zastaralé části jednacího řádu.