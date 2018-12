Vláda navrhne soudu rozpustit 15 stran či hnutí. Kdo zmizí z politické mapy ČR?

Návrh by se měl dotknout především stran a hnutí, kterým NSS v roce 2017 již pozastavil činnost, protože v letech 2014 a 2015 nepředložily Poslanecké sněmovně výroční zprávy v kvalitě požadované předpisy nebo vůbec. Uskupení pak nevyužila ani lhůtu jednoho roku, aby vytýkané nedostatky odstranila.

Vnitro návrh zpracovalo na základě podnětu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který funguje od začátku loňského roku. Úřad navázal na usnesení Sněmovny z roku 2017, kterým se ale vláda dosud nezabývala, uvedl materiál.

"A to z důvodu, že se v tomto roce a počátkem roku 2018 konaly volby dle příslušných volebních zákonů. Podle zákona nelze totiž pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit v době ode dne vyhlášení celostátních voleb," uvádí zpráva. Do desátého dne po posledním dni voleb funguje ochranná lhůta. Pokud by v té době byly doručeny návrhy vlády soudu, NSS by je odmítl.

Vláda by podle materiálu měla navrhnout rozpuštění subjektů Antibursík - stop ekoteroru!, Česká nezávislá, Občané.cz, Patriot 2014, Demokracie, Folklor i Společnost, Hnutí Lepší Řepy, Hnutí občanů Prahy, Hnutí pro Těšín, Hnutí sociálně slabých, Mladoboleslavské hnutí nezávislých, Plzeň pro sport, Pražané za svá práva, PRO - Poctivě Rozumně Odpovědně a Solidarita, Vlast a Zákon. Pozastavit činnost by měl podle vnitra NSS Demokratické straně Československa.