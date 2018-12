Ostrý dopis z Bruselu: Oettinger doporučil Babišovi, jak se zbavit střetu zájmů

Komisař tento týden oznámil, že Evropská komise (EK) nebude proplácet žádné žádosti o dotace Agrofertu, dokud se Babišův střet zájmů neprošetří.

Eurokomisař @GOettingerEU řekl na plénu EP, že Evropská komise nebude proplácet jakékoliv dotace směřované pro Agrofert s platností od 2. 8. dokud nebude problém se střetem zájmů @AndrejBabis jasně vyřešen. EK dává plně za pravdu podezřením, která jsme vznesli v červnu 2018. — Transparency 🇨🇿 (@Transparency_CZ) 12. prosince 2018

"Jako jediný beneficient svěřenských fondů, do kterých byly převedeny vaše akcie (...) skupiny Agrofert, máte zájem na ekonomickém úspěchu těchto podniků," cituje týdeník Respekt z dopisu, který zaslal Oettinger do Prahy. List upozorňuje, že o střetu zájmů už nemluví jen interní materiál unijních právníků, ale člen EK v oficiální korespondenci.

První možností, jak vyřešit střet zájmů, je podle dopisu zpřetrhání všech vazeb Babiše i jeho rodiny na Agrofert. Svěřenské fondy by se musely přetvořit na tzv. slepé, kdy by Babiš s rodinou neměli možnost zjistit, zda nějaké politické rozhodnutí firmám z fondu neprospěje. Organizace Transparency International (TI), která v pátek také formulovala doporučení pro Babiše, toto řešení za schůdnou alternativu nepovažuje. Agrofert je podle TI příliš velká firma, takže by se Babiš mohl o důsledcích svého rozhodování pro ni vždy dozvědět.

Druhou alternativou je podle Oettingera to, že by Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů. "Taková možnost by se dala v praxi naopak zařídit a zkontrolovat velmi snadno. Babiš by ale tratil velké peníze. Loni Agrofert na dotacích celkem zinkasoval rekordních 2,1 miliardy korun," připomněl Respekt.

Jako třetí připadá v úvahu možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s možným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

Myslím, že v případě rezoluce EP nevystačí A. Babiš s obvyklým tvrzením, že “je to kampaň”.

Nebo že by celá Evropa neměla žádný jiný politický program než “antibabiš”? Tomu už snad nemohou věřit ani členové ANO ;-). — Petr Fiala (@P_Fiala) 13. prosince 2018

Agrofert, který vlastnil Babiš při svém vstupu do vlády v roce 2014 a loni ho vložil do svěřenského fondu kvůli českému zákonu o střetu zájmů, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru. Realizuje kompletní proces výroby potravin v pekárenství a při zpracování masa, je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v ČR. Prostřednictvím společnosti Mafra patří Agrofertu také významná média.