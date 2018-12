Prevence chemických havárií? Ministerstva se kvůli novele přou

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Předkladatelé novely uvedli, že provozovatelé často čelí situacím, kdy nemohou v okolí svých objektů s nebezpečnými látkami ovlivnit výstavbu ani provoz budov. Kvůli novým stavbám se však zhoršují možné následky závažných havárií. Provozovatelé pak musejí měnit systém prevence havárií, což je stojí peníze a může to být technicky náročné.

Novela proto mimo jiné vymezuje, co se míní okolím objektu s nebezpečnými látkami. Má to být prostor v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v posouzení rizik závažné havárie příslušného objektu. K tomu v připomínkovém řízení vyslovilo výhradu ministerstvo vnitra. Poukazuje na to, že v novele použitý pojem dosah havarijních projevů se dosud v českém právním řádu nepoužívá.

"Možnost uplatnění navrhovaných kompetencí krajského úřadu jakožto dotčeného orgánu na úseku prevence závažných havárií by tak byla vázána na interpretaci neurčitého pojmu, což považujeme za nežádoucí," uvedlo ministerstvo vnitra.

Podle novely by právě krajské úřady měly dostat pravomoc vydávat závazná stanoviska v případech, kdy nová stavba v dosahu havarijních projevů může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky.

Ministerstvo pro místní rozvoj na vládním webu upozornilo, že zamýšlené ustanovení o postavení provozovatelů objektů v pozicích účastníků ve stavebním řízení v návrhu nenašlo. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) přesto doporučila vládě zaujmout kladné stanovisko. Současně upozornila, že návrh obsahuje značné množství nedostatků legislativně technického charakteru. Na to poukázalo rovněž ministerstvo životního prostředí, novelu nicméně také doporučilo schválit.

Ministerstvo vnitra naproti tomu doporučilo k návrhu zaujmout negativní stanovisko. Upozornilo například na to, že v něm chybí přechodná ustanovení pro řízení zahájená před navrhovanou účinností novely. Vláda by proto měla předkladatelům doporučit, aby je do předlohy doplnili při projednávání ve Sněmovně.