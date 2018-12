Bitva o státní rozpočet či EET. Poslance čeká rušný předvánoční týden

Rozpočet počítá se schodkem 40 miliard korun, což je proti letošku o deset miliard méně, a s celkovými výdaji 1505 miliard korun. Poslanci v něm chtějí přesunout přes 130 miliard korun, tedy téměř desetinu jeho výdajů. Nejvyšší částku k převodu navrhuje ODS, která chce odebrat ministerstvům celkově přes 40 miliard korun a převést je na obsluhu státního dluhu. Mělo by to znamenat úsporu výdajů mírně převyšující plánovaný rozpočtový schodek. TOP 09 chce dát téměř 13 miliard armádě na armádní investice.

Poslanci chtějí přidávat peníze třeba na boj s kůrovcem, na podporu sportu a na budování mateřských i základních škol. Peníze chtějí brát například z vládní rozpočtové rezervy, z peněz ministerstva dopravy určených na slevy na jízdném, z peněz na agropotravinářský komplex nebo ze státního dluhu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) již dříve řekla, že podporuje navrhovaný přesun 200 milionů korun v rozpočtu pro příští rok na posílení dotací na sociální služby pro kraje. Převod navrhla poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

V úterý by na řadu mohlo přijít opět první čtení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Novelou se poslanci v prvním čtení zabývali již čtyřikrát na zářijové schůzi, ale úvodní kolo nedokončili. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců. Opoziční ODS si za to již dříve od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužila obvinění z obstrukcí. Novela má části podnikatelů usnadnit evidování tržeb a přesouvá některé služby a komodity do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.

Poslanci by se mohli dostat i ke schvalování vládní novely zákona o léčivech. Takzvaná protipadělková novela stanoví, že lékárníci budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Zdravotnický výbor v ní doporučil navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví zachovat nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Tyto vakcíny by nadále mohli dostávat přímo lékaři a pacienti by pro ně nemuseli chodit do lékárny. Ministerstvo tvrdí, že poslanecká úprava je v rozporu s evropskými předpisy, z nichž vládní novela vychází.

Pokud bude Sněmovna zasedat ještě v pátek, mohli by poslanci schvalovat i vládní daňový balíček, který mění deset zákonů týkajících se daní. Zavádí například zdanění zahřívaného tabáku. Poslanci ODS a ANO v ní navrhli zvýšit limit pro využití výdajových paušálů pro podnikatele. Ministerstvo financí oznámilo, že tento návrh podporuje. Rozpočtový výbor doporučil schválit návrh poslanců z různých stran, kteří chtějí snížit sazbu daně z přidané hodnoty na teplo.