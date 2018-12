Likvidační sankce kvůli e-receptu? Nic takového, ujišťuje Vojtěch lékaře

Vojtěch odmítl, že by mohlo ministerstvo ustoupit od požadavku na povinné vydávání receptů elektronickou formou od ledna 2019. "Sankce nadejdou, pokud bude někdo systematicky ignorovat zákonnou povinnost, ne že nepředepíše jeden elektronický recept," uvedl Vojtěch.

SÚKL by měl dostat instrukce, aby problémy primárně řešil domluvou či konzultací s konkrétním lékařem. "Pokud to někdo bude systematicky odmítat, tak by to bylo se sankcí, ale ne s maximální," dodal. Maximální sankce by měla snížit novela zákona o léčivech, která však jistě nebude platit od začátku příštího roku.

Zavedení elektronického receptu je prvním prvkem chystané elektronizace zdravotnictví. Povinné jsou od začátku letošního roku, část lékařů ale stále píše recepty papírové. Letos jim to umožnila výjimka ministerstva, které SÚKL instruovalo, že prozatím nemá dávat pokuty. Od ledna 2019 budou muset lékaři, kromě výjimečných případů jako je například výpadek elektřiny nebo internetu, vydávat všechny recepty elektronicky.

Vojtěch uvedl, že z dostupných analýz nevyplynulo, že by například starší lékaři vydávali recepty elektronicky méně než mladí. "Nevidíme rozdíly mezi mladší a starší generací. Neplatí teze, že starší lékaři neumí používat počítač, my to tak nevidíme," konstatoval ministr. Systém se podle něj osvědčil a jsou na něj pozitivní reakce od odborné i laické veřejnosti. Lékaři systém používají a drtivá většina receptů je předepsána elektronicky, dodal Vojtěch.