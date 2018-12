Pak s komunisty? ODS organizaci v Rychnově nezruší, Drejslová udělala nečekaný krok

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Aby (Drejslová) zachránila místní sdružení, pozastavila členství v ODS. V tuto chvíli není členkou ODS," řekl ČTK Adamec.

Královéhradecká krajská ODS rychnovským kolegům dala 30 dní na to, aby dali situaci do pořádku. Postup ODS na rychnovské radnici kritizoval dříve i předseda strany Petr Fiala.

Dlouholetá místostarostka Jana Drejslová, která dosud předsedala místnímu sdružení ODS a za ODS je od roku 2016 i krajskou zastupitelkou, ČTK řekla, že doufá v rozumné vyřešení celé věci, aby nebyla poškozena místní ODS. "Přála bych si, aby se to celé už zklidnilo. Potřebujeme klid na práci. Takže do vyřešení vzniklé situace jsem navrhla, aby mi členství pozastavili," řekla dnes ČTK Drejslová, která je v ODS od roku 2013.

Minulý týden ČTK řekla, že stranické usnesení zapovídá jen spolupráci s komunisty podloženou písemnou koaliční smlouvou mezi stranami, a ta v Rychnově neexistuje. "Věřím tomu, že ODS, která má své vnitřní mechanismy pro řešení takovýchto případů, se tím bude zabývat. Uvidíme, jestli pozastavení členství povede k tomu, že mě vyloučí z ODS nebo naopak věc přehodnotí a bude to kladné pro Rychnov i ODS. Zásadní chybu jsem neudělala. Pevně věřím, že pro Rychnov to celé dopadne dobře a rychnovská ODS bude i nadále fungovat," řekla dnes ČTK. Podle Drejslové by o jejím setrvání v ODS mohlo být jasněji v lednu nebo v únoru příštího roku.

Rychnovští odchod z vedení města již dříve vyloučili. Vedení Rychnova tvořili dosud uskupení Nezávislí za Rychnov, ODS, Nestraníci a KSČM.

Rychnovští občanští demokraté spolupráci s komunistickým radním obhajují tím, že ve vedení města se v minulých letech osvědčila, je konstruktivní, nebyly porušeny demokratické principy v Rychnově a spolupráce vedla k rozvoji města. O tom podle nich svědčí i letošní výsledek voleb, kdy ODS v Rychnově zdvojnásobila volební zisk na 20 procent. "Doufám, že pochopí, že na místní úrovni se tady nic neřeší v rámci politiky, ale je to o dobrém fungování města," dodala dnes Drejslová.

Rychnovská koalice čtyř uskupení má 16 mandátů z 21. Do sedmičlenné rady byli zvoleni tři kandidáti uskupení Nezávislí za Rychnov, dva za ODS z toho jeden bezpartijní a po jednom za Nestraníky a KSČM.