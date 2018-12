Nepromlčitelnost zločinu při privatizaci? Vláda je proti, návrh KSČM míří do Sněmovny

"Ačkoliv vláda rozhodně nechce bagatelizovat privatizační trestné činy ani trestné činy související s veřejnými zakázkami a má zájem na jejich vyšetření a spravedlivém potrestání viníků, je zjevné, že se nejedná o trestné činy dosahující takové míry závažnosti a škodlivosti, která by odůvodnila jejich nepromlčitelnost, jako je tomu v případě trestných činů proti lidskosti nebo válečných zločinů," stálo v předběžném stanovisku, které vláda po schválení posílá poslancům a senátorům. Předlohu odmítla v připomínkovém řízení všechna čtyři oslovená ministerstva.

Nepromlčitelné by byly podle předlohy i činy související s privatizacemi po pádu socialismu od 90. letech minulého století. "Vzhledem k tomu, že uplynulý čas ukázal, že mnohé trestné činy spáchané při realizaci zákona o takzvané velké privatizaci nebyly potrestány pro uplynutí promlčecí doby, přestože potrestány být mohly, je nutné tento stav do budoucna změnit," napsali ve zdůvodnění novely Stanislav Grospič, Leo Luzar a Zdeněk Ondráček.

Podle vládních legislativců by se ale mohla nepromlčitelnost týkat pouze těch privatizačních trestných činů, které ještě nebyly promlčeny. "Tato skutečnost rovněž podstatně omezuje praktickou použitelnost navrhovaného zákona," napsali.

Právníci kabinetu poukázali také na to, že by nebylo rozumné a spravedlivé, aby část hospodářských trestných činů nebyla promlčitelná a například vražda by naopak promlčitelná byla. "V takovém případě by pak trestní zákoník fakticky nadřazoval hospodářský zájem při správě veřejných peněz nad lidský život," napsali do předběžného stanoviska.

Obdobnou úpravu navrhovali poslanci KSČM bezvýsledně před dvěma a šesti lety, tedy v minulém i předminulém volebním období. Zákonodárci se k projednávání předloh nedostali. Koaliční vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) ani Petra Nečase (ODS) tehdy novely nepodpořily. Sobotkův kabinet zapochyboval o tom, že činy popisované komunisty jsou natolik závažné a škodlivé, aby musely být bez promlčecí lhůty. Nečasovi ministři poukazovali na nepřípustnou zpětnou platnost.