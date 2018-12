Mírná tolerance alkoholu u cyklistů? Vláda je neutrální, rozhodnou poslanci

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Senátorská novela zákona o silničním provozu počítá s tím, že cyklisté by na cyklostezkách a místních silnicích směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Podobnou toleranci mají například v Německu nebo v Rakousku.

Ministerstvo dopravy své nesouhlasné stanovisko zdůvodnilo negativním dopadem na bezpečnost silničního provozu. "Cyklista pod vlivem alkoholu není nebezpečný jen sám sobě, ale představuje velké nebezpečí i pro ostatní účastníky silničního provozu," uvedlo. Cyklisté jsou podle ministerstva po řidičích osobních automobilů druhými nejčastějšími viníky nehod pod vlivem alkoholu a loni "zavinili 15 procent dopravních nehod s alkoholem".

Ministerstvo vnitra s odkazem na statistiky BESIP uvedlo, že se loni stalo 3790 dopravních nehod cyklistů, přičemž "více než čtvrtina nehod, které zavinili cyklisté, byla pod vlivem alkoholu". Lékař a senátor Jaroslav Malý (za ČSSD) uvedl, že navrženou toleranci alkoholu považuje na základě statistik BESIP za bezpečnou, neboť počet nehod zaviněných cyklisty se zvyšuje až od 0,8 promile alkoholu v krvi.

Ministerstvo dopravy také odmítlo navrhované omezení výše pokuty, kterou by bylo možno cyklistovi pod vlivem alkoholu přesahujícím stanovenou míru uložit, na 500 korun. "Taková pokuta by neměla preventivní ani represivní funkci, a byla by tedy absolutně neúčinná," tvrdí úřad.

Cílem novely je mimo jiné umožnit lidem využívat vinařských cyklostezek, které vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů. Popotahováni policií by podle předkladatelů neměli být ani ti, kdo si dají pivo při vyjížďce na kole po venkově.