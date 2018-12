D1 je horší než Gruzie. Opravíme půlku, kamiony zničí druhou, říká Kubera

Co říkáte na současnou situaci na dálnici D1?

Já jsem se včera vrátil z Gruzie. Je to pro nás úžasně přátelská země, taky to tam neměli lehké, ale staví tam asi desetkrát rychleji než my, takže já nevím proč tady ti „patlové“ to neumí. Pokud jde přímo o D1, celý ten způsob je úplně na nic.

Co přesně máte na mysli?

Ten způsob, který jsme zvolili, vypadá tak, že my vždycky opravujeme jednu půlku a mezitím nám kamiony rozjezdí tu druhou stranu. Poté se vrátí na tu opravenou stranu, my opravujeme tu rozježděnou a mezitím nám rozjezdí zase tu druhou stranu, takže takhle to může pokračovat do nekonečna.

Ty nápady, že kamiony pojedou jenom v pravém pruhu, už tu byly a podle mě nic neřeší. Je to jenom reakce na to, aby se něco udělalo, tak to musíme nějak řešit.

Kdo za to všechno tedy může?

Je to všechno v systému našich úžasných veřejných zakázek, který profilujeme tak dlouho, až se podle něj skoro nic nedá zadat, a je to ve věci výběru těch firem. Oni si vybrali nějaké takové podivné konsorcium.

Já nevím, jak je to možné, ani tedy netuším, kdo to v těch cizích zemích staví, ale my stavíme způsobem, který je naprosto zoufalý. Když jedete okolo, tak se stydíte, protože tam jsou dva chlapi, nebo nikdo, a zavřou vždycky těmi kužely desetikilometrový pruh a dělají na 300 metrech. Údajně je to proto, aby tam auta nejezdila tak rychle. No čím auta jedou rychleji, tím jsou rychleji pryč. To je taková zvláštnost, kterou tady nikdo nechápe.

Myslíte, že za to nese vinu pan ministr Ťok?

Já si myslím, že je to systémová chyba. Netýká se totiž jenom zákonů o dopravě, ale týká se to všeho možného od veřejných zakázek přes různá individua, která dokážou zbrzdit všechno. Ale oni to dokážou zbrzdit, protože ty naše předpisy jsou tak hloupé, že oni tam vždycky najdou nějakou procesní chybu a soudu pak nezbude než na to reagovat, protože ona je to pravda.

Co by podle vás tuto problematiku vyřešilo?

Stačilo by zjednodušit ty předpisy. Jako vyprávění o tom, jak zase budeme mít jednodušší stavební zákon, tomu já už se směju 25 let. Zatím ho máme stále složitější, stejně jako celou legislativu. Už se v tom binci nevyzná vůbec nikdo.

V Gruzii to šlo právě proto, že tam ty ruské zákony zrušily a vše zjednodušily. Mimo jiné si tam můžete vyřídit pas jako u McDonalda, že přijedete k okénku, tam zadají údaje a na konci vám dají pas a podobné věci, o kterých my tady jenom sníme. Jak to tu budeme všechno elektronizovat, ale elektronizujeme hlouposti. Jak já říkám, elektronická hloupost zůstane hloupostí, i když je elektronická.

Je potřeba změnit ty střeva, aby lidi nemuseli pořád někam chodit. Stačilo by, kdyby někdo přestal pořád mluvit o tom, že bojuje s byrokracií a začal to realizovat.

Někteří vaši kolegové z Poslanecké sněmovny chtějí o situaci na D1 mluvit na své zítřejší schůzi. Neplánujete zařadit podobný bod i na program schůze Senátu, která začíná ve středu?

Bavit se o tom můžu, ale bavení nepomůže, když nedokážeme bez změny zákona ani osadit značky. To je jenom mrtvé povídání o ničem a nevyplyne z toho žádná realizace, protože ten legislativní proces je tak dlouhý, že toho se dočkáme někdy za čtyři měsíce. My nedokážeme operativně na věci reagovat. My jsme dokonce překvapení z toho, že v zimě padá sníh a v listopadu listí, a to jsme překvapení už několik desetiletí.