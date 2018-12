Česko bude v OSN hlasovat proti paktu o migraci, původní instrukce byly jiné

Vláda se v listopadu usnesla, že se Česko nepřipojí k migračnímu paktu. Žádný český zástupce proto nebyl na prosincové konferenci v Marrákeši, kde země OSN dohodu přijaly. S konečnou platností bude o úmluvě ve středu hlasovat Valné shromáždění OSN.

Čeští diplomaté původně dostali instrukci, že se mají hlasování zdržet. "Nepřipojením se ke kompaktu a zdržením se hlasování bychom dostáli tomu usnesení vlády, takto byla i vydána instrukce našim diplomatům v New Yorku. Pokud bude vláda chtít, abychom hlasovali proti tomu kompaktu, tak samozřejmě ministerstvo změní pokyn. Není to tak, že bychom my nečinili podle usnesení, které vláda schválila 14. listopadu," řekl Petříček ČTK před jednáním kabinetu. Vláda nakonec rozhodla, že Česko bude hlasovat proti paktu.

Babiš v rozhovoru pro dnešní Právo řekl, že zdržení se hlasování nepovažuje za dostatečné a že bude chtít, aby Česko hlasovalo proti paktu. Ministerstvo zahraničí by podle něj mělo dopisem oznámit OSN, že Česko od paktu odstupuje.

Úmluvu v Marrákeši schválilo 164 zemí, na dvoudenní konferenci však nedorazily tři desítky členů OSN.

