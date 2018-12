Huawei jako hrozba? Ministerstva ČR chtějí po varování metodický pokyn

NÚKIB dnes vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Věc dneska probírala i vláda, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) při tom vznikla řada dotazů. "Ministři si musejí udělat právní analýzu, jaký to má dopad, my se o tom dozvěděli poprvé dnes," uvedl premiér. Úřad podle něj možná situaci nedomyslel do detailů.

Hamáček řekl, že NÚKIB postupoval podle zákona. "Každý správce kritické infrastruktury je povinen k tomuto varování přihlédnout," konstatoval. Připustil, že technologie obou firem využívá i vnitro. "Očekávám, že NÚKIB sdělí, jak dále postupovat. Platí, že všichni musí postupovat podle zákona o kybernetické bezpečnosti," uvedl.

Nynější zákon o kyberbezpečnosti podle úřadu nepřímo odkazuje na předpis o veřejných zakázkách, takže by měl umožnit zadavatelům vyřadit společnosti, které představují bezpečnostní riziko, uvedl Hamáček. Podle vicepremiéra by ale bylo lepší, kdyby taková povinnost byla vyjádřena rovnou v zákoně o zakázkách. "Aby měl zadavatel jistotu, že nebude čelit nějakým arbitrážím," vysvětlil.

Babiš připomněl, že bod vláda projednávala v utajeném režimu. "Je to pro nás překvapení, že úřad vydal to stanovisko. Jsou tam některé věci, které nejsou úplně domyšlené, mohou mít dopad na naši zemi," uvedl. Analyzovat dopady podle něj musí jednotlivá ministerstva.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že nechal učinit praktické kroky, aby byla situace zmapována. "Bude záležet, jak se to vyhodnotí, ale za mě mohu říct, že v tomto směru udělám opatření, aby je nepoužívali," řekl na dotaz novinářů, zda je udržitelné, aby někteří důstojníci armády užívali aparáty Huawei.

Podobné kroky podle Metnara učiní i další ministerstva. "Podle aktuálních situací se k tomu postaví, vyhodnotí a budou dál postupovat," řekl. O tom, zda už mohly přes zařízení některé citlivé informace uniknout, ministr spekulovat nechtěl.