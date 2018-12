Fiala se naštval na vládu: To je absurdní, v zahraničí jsme k smíchu

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Babiš si v pondělí v rozhovoru pro deník Právo postěžoval, že ministerstvo zahraničí jasně neoznámilo OSN, že Česko od migračního paktu ustupuje.

Z dřívějšího rozhodnutí vlády vyplývá, že čeští diplomaté se ve středu na Valném shromáždění OSN mají zdržet hlasování o globálním paktu o migraci. Pokud ale kabinet bude chtít, aby Česko bylo proti, pokyny pro diplomaty se příslušným způsobem změní, řekl v reakci na premiérova slova ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Šéfovi opoziční ODS přijde celá situace absurdní. „Premiér ČR se dozvěděl od „kolegů premiérů“ (!), že ČR neodstoupila od globálního paktu o migraci. Píše kvůli tomu svému ministru zahraničí. To je tak absurdní, že to snad ani nejde komentovat,“ rýpnul si do vlády Petr Fiala.

Přesto si neodpustil další komentář. „Snad jen, že kdyby nějaká firma fungovala jako naše vláda, tak si řeknete, že tam mají pěkný nepořádek nebo něco podobného. Dopad na naši autoritu a vážnost v zahraničí má taková neschopnost bohužel téměř likvidační. Taková zahraniční politika je totiž k smíchu,“ varuje předseda ODS:

Přidal se i jeho stranický kolega a někdejší europoslanec Edvard Kožušník. Ten připomněl, že v zahraničí podobné neshody jsou i v zahraničí. „V Belgii se na tom nedohodli koaliční partneři a proto padla vláda. U nás se koaliční partneři evidentně ani neinformují, natož aby jednali ve shodě,“ dodal politik.

Kritikou nešetří ani stávající europoslanec ODS Jan Zahradil. „Tak jak? Pan ⁦@TPetricek⁩ poslechl pana @AndrejBabis jen tak napůl. Jeden globální pakt (o uprchlících) ano, jeden globální pakt (o migraci) ne, ani nahá, ani oblečená, vláda jako princezna Koloběžka. A to chtěl premiér vypadat “nekompromisně”," uvedl na twitteru.

Valné shromáždění OSN v pondělí drtivou většinou přijalo globální pakt o uprchlících, který rozšiřuje současný mezinárodní právní rámec o běžencích. Proti hlasovaly pouze Spojené státy a Maďarsko, Česká republika právně nezávazný dokument podporující mezinárodní spolupráci podpořila. V pondělí přijatá dohoda je odlišná od globálního paktu o migraci, o kterém bude Valné shromáždění hlasovat ve středu. Český premiérnesouhlasí ani s jedním paktem.