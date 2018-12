Varování před Huawei se týká úřadů i běžných uživatelů, bude vydán metodický pokyn

Metodický pokyn, jak mají postupovat úřady používající výrobky těchto firem by uvítal mj. ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Základní metodiku bychom chtěli vydat v první polovině ledna. Dodáváme však, že bude vycházet ze zákona o kybernetické bezpečnosti, který toto řeší," uvedl Holý. Dodal, že pokyn bude univerzální - pro ministerstva, úřady i firmy.

Úřad v pondělí varování rozeslal všem takzvaným povinným osobám. "Celkem spadá pod zákon 285 systémů ve správě 129 organizací. Jmenovat konkrétní organizace či systémy nebudeme. Obecně lze říci, že jde o významné státní úřady a dále například o klíčové subjekty energetického, telekomunikačního či bankovního sektoru," uvedl ve vyjádření pro ČTK ředitel odboru regulace NÚKIB Adam Kučínský.

Podle mluvčího úřad nyní bezpečnostní riziko pojmenoval a záleží na tom, jak se k tomu uživatelé výrobků těchto firem postaví. Týká se to i běžných uživatelů. "Je na tom jednotlivém uživateli, aby zvážil, jestli je to pro něj riziko, nebo ne. Nejedná se o žádný zákaz. Je to podobné, jako když hygienici vyhlásí hrozbu epidemie, to také nikdo nemá zákaz jít ven. Ale je tu nějaké zvýšené riziko a podle toho se chováte," uvedl mluvčí.

National Cyber and Information Security Agency of the Czech Republic has issued a WARNING against the use of both software and hardware of Huawei Technologies Co., Ltd., and ZTE Corporation. Use of these devices presents a security threat.https://t.co/3qyDc05YzL