Schwarzenberg, Štětina, Kolář a další vzpomínají na Havla: Říkali jsme mu opravdový pan prezident

Na Havla vzpomíná například čestný předseda TOP 09 a někdejší šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. „Václav Havel je sedm let mrtev a my se někdy necháme zbytečně vystrašit. Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující a vzhledem k nadcházejícím svátkům vás ujišťuji, že vám to přinese také velkou radost,“ vzkázal Čechům poslanec.

Václav Havel, deeply missed pic.twitter.com/KGvChu4whN — Petr Ježek (@JezekCZ) 18. prosince 2018

„Můj prezident. Dokázal vnést světlo do tmy. Je třeba vrátit se k Havlovi. Dnes je to sedm let, co zemřel. #havel #vaclavhavel #srdceprohavla #nadejelaskavira,“ napsal na twitteru k Zemanově fotce europoslanec za TOP 09 a bývalý novinář Jaromír Štětina.

„Naděje je stav ducha, který dává našemu životu smysl“.

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011). pic.twitter.com/xcYA9RbkPV — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 18. prosince 2018

Přidal se i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Už sedm let. Václav Havel (+18.12.2011) "Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." #výročí,“ napsal na twitteru.

Zavzpomínala i česká diplomacie. „Václav Havel měl lví podíl na návratu České republiky do společenství svobodných států. Dokázal si získat obdiv a úctu světových státníků a jeho jméno má v zahraničí dodnes respekt. Rozhodně máme na co navazovat,“ uvedlo na oficiálním twitterovém účtu české ministerstvo zahraničí.

„Před sedmi lety mi bylo moc smutno. Jako by se setmělo... Odešel náš OPP. Tak jsme si jej mezi přáteli a jeho spolupracovníky v naší interní písemné komunikaci označovali, aby se to nepletlo. Opravdový Pan Prezident,“ říká bývalý velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář. Někdejší diplomat působil také jako poradce pro evropskou integraci a Balkán v Kanceláři prezidenta republiky ČR.