Pakt OSN o uprchlících: Václav Klaus ml. se naštval, chystá tvrdou akci proti Petříčkovi. Padla slova o vlastizradě

Klause naštvala zpráva, že Česko podpořilo pakt o uprchlících. „Budu iniciovat skandální chování ministra zahraničí na summitu OSN na pořad sněmovny. Díky za podporu Zuzaně Majerové, Tereze Hyťhové a doufám aspoň 100 dalších poslanců,“ uvedl s odkazem na svou stranickou kolegyni a poslankyni hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Za pravdu mu dala na sociálních sítích právě i Zuzana Majerová (ODS). „Ještě minulý týden si pan premiér pletl obě smlouvy o migraci. Zjevně netušil - stejně jako většina komentátorů i poslanců - o čem se bude v OSN jednat,“ rýpnula si.

„Ponížila jsem se do té míry, že jsem jednala se všemi - ano, opravdu se všemi - abych schválení paktu zabránila. Dnes se ukázalo, že si pan premiér plete i "ano" a "ne". Slíbil, že se k paktu nepřipojíme - a jako vždy lhal. Nechci šermovat velkými slovy, slovy jako je "vlastizrada". Nicméně, chce-li pan premiér jednou získat titul vlastizrádce, dělá pro to naprosto všechno. A udělám vše pro to, aby tento bod dnes sněmovna projednala,“ dodala Majerová.

Schválený globální pakt o uprchlících podle dokumentů OSN vytváří podmínky pro silnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na uprchlické vlny. Cílem je ulehčit zemím, na jejichž území se uchýlilo velké množství uprchlíků, napomáhat svépomoci a soběstačnosti uprchlíků, umožňovat jejich přemístění do dalších hostitelských zemí a vytvářet podmínky pro návrat uprchlíků do jejich domovských států.