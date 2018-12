Pro Zemana letěli do Lán záchranáři? Ovčáček promluvil

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Prezident má od poloviny prosince volno. „Upozornění redakcím. Od 12.12. máme s panem prezidentem dovolenou (výjimkou je 26.12. Vánoční poselství prezidenta republiky). V případě skutečně urgentních dotazů budu k dispozici výhradně na pracovním e-mailu,“ oznámil před několika dny na sociálních sítích Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zemanova dovolená opět vyvolala spekulace o jeho zdravotním stavu. Ty se objevují pravidelně už několik let. Objevily se například zvěsti, že Miloš Zeman trpí rakovinou a že mu zbývá jen několik měsíců života, nebo že podstoupil amputaci nohy a že nosí protézu, aby vše utajil.

První zprávu, kterou šířil brněnský radní Svatopluk Bartík, Hrad i Zemanův lékař důrazně odmítli. Prezident Bartíka nazval sviní a podal na něj i trestní oznámení.Zprávu o amputaci pak popřel sám Zeman, který při své cestě po jižní Moravě zájemcům nabídl, aby si na jeho nohu sáhli.

A s další dovolenou přišly další otázky. Ty ale Ovčáček ihned utnul. „Už tři dny se mě média ptají, co je pravdy na tom, že pana prezidenta převezl vrtulník z Lán do nemocnice. Zdůrazňuji, je to fáma, dezinformace, šířená lidmi s pokřiveným charakterem, což se o dovolené nestalo poprvé. Pan prezident je v Lánech. 26.12. natočí Vánoční poselství,“ ujistil Čechy hradní mluvčí.