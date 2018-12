Opozice cupuje rozpočet: Byl by dobrý, pokud v roce 2019 nastane konec světa

— Autor: ČTK

Opoziční strany před středečním hlasováním Poslanecké sněmovny kritizují vládní návrh státního rozpočtu na příští rok. Například podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska by byl dobrý jen v případě, kdyby příští rok byl konec světa. Proti návrhu se postavili i Starostové a nezávislí (STAN), lidovci by rozpočet mohli eventuálně podpořit, pokud prosadí tři priority. Vedení komunistů o víkendu přijalo usnesení, že by poslanci strany měli rozpočet pomoci vládě ANO a ČSSD prosadit, pokud uspějí klíčové pozměňovací návrhy s podporou KSČM.