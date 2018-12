ANO se zbavuje zodpovědnosti. Zablokovalo sněmovní debatu o kolapsu na D1.

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Diskusi o situaci na modernizovaném úseku dálnice na Vysočině chtěly podpořit i další frakce včetně vládní ČSSD. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) navrhoval, aby Sněmovna jednala o D1 kvůli "selhání ministerstva dopravy a ředitelství silnic". "Reálná situace předčila i nejčernější scénáře," řekl Kaňkovský.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nařčení opozice už dříve odmítl. Vinu podle něho nese firma, která dálniční úsek rekonstruovala a nyní od smlouvy odstoupila. "Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," řekl Ťok.

"Pan ministr Ťok byl (na debatu ve Sněmovně) připraven úplně stejně jako na zimu a jeho poslanecký klub to moc dobře ví," glosoval postup hnutí ANO předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Šéf frakce KDU-ČSL Jan Bartošek označil krok poslanců ANO za pohrdání občany.

Poslanci ANO zablokovali i další návrh k dálnicím. Občanský demokrat Jan Skopeček chtěl, aby dolní komora vzhledem ke stavu těchto komunikací zavázala vládu ke snížení ceny dálničních známek na rok 2020. "Je nemravné chtít od našich motoristů 1500 korun za to, aby stáli v létě i při prvním sněhu v kolonách," řekl Skopeček. Zhruba pětimiliardový výnos ze známek není tak vysoký, ze spotřební daně z benzinu vybírá stát desítky miliard, dodal.

Změny programu nynější schůze dnes poslancům zabraly i s dvěma hodinovými přestávkami na jednání klubů asi tři a čtvrt hodiny. Před lidovci si přestávku vyžádalo hnutí SPD, když neprosadilo kvůli vetu ANO a ČSSD debatu o paktu OSN o uprchlících.