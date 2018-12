Piráti touží po vlastním think-tanku, ostatní strany berou na jejich činnost miliony

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Pirátský institut chce založit bývalá místopředsedkyně strany Jana Michailidu. Mezi členy strany se nachází příznivci této iniciativy, kupříkladu poslanec a současný místopředseda Mikuláš Peksa. Kandidát na lídra Pirátů do květnových eurovoleb by však případné založení think-tanku nechal právě na chvíli, až budou známy výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Naopak předseda Pirátské strany Ivan Bartoš zatím o ničem neví. Michailidu o svém záměru informovala na pirátské internetové diskusi, sama nakonec nevylučuje, že institut bude na Pirátech zcela nezávislí. Proti straně však rozhodně jít nechce.

Vlastní politický institut má např. hnutí ANO, občanští demokraté, lidovci, TOP 09 i sociální demokracie. Letos jim stát na příspěvcích vyplatil zhruba 25 milionů korun. Piráti by na něj zatím nárok neměli. Příspěvek si můžou nárokovat strany, které uspěly alespoň ve dvou z předchozích tří volebních období. Piráti uspěli ve sněmovních volbách v roce 2016 poprvé.

Roční státní příspěvek činí 10 % z celkové výše příspěvku na činnost strany. Piráti by na institut dostávali něco přes 3 miliony korun, na činnost strany dostávají 33 milionů.

Politické instituty provádí výzkumnou, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost, která slouží k rozvoji demokracie, právního státu, ale také občanské společnosti. Měly by podporovat aktivní účast občanů na veřejném životě a starat se o zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse.

Peníze ze státního příspěvku nesmějí být využity např. na volební kampaň, organizace musí mít založený transparentní účet. Pokud se však podíváte na web některých politických institutů, je jasné, že strany je používají minimálně k akcentaci svého programu.

„Pravý břeh je think-tank, jehož cílem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu. Podporujeme politiku zdravého rozumu, již v posledních letech stále zřetelněji opouští nejen čeští, ale také evropští politici,“ píše se v popisu činnosti Institutu Petra Fialy (ODS).

Od léta uspořádal institut čtyři debaty, hned ve třech případech byli řečníky politici ODS. V září i říjnu šlo o předsedu Petra Fialu, po jeho boku se objevila i nová brněnská primátorka Markéta Vaňková. V listopadu pak společně s dramatikem Milanem Uhdem diskutovala dlouholetá poslankyně Miroslava Němcová.

Institut pro politiku a společnost, think-tank spojený s vládním hnutím ANO, zase v současnosti láká na lednovou debatu o snižování administrativní zátěže v rámci digitalizace státní správy. Zúčastní se jí ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (nestr. za ANO).