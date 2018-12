Po nás potopa, kritizuje Kalousek návrh státního rozpočtu. Krade se a nic neděláte, vzkázal Babišovi Okamura

Bývalý ministr financí Kalousek vystoupil v rozpravě díky přednostnímu právu jako úplně první řečník. Následně se během celého dopoledne objevil za pultem ještě s řadou faktických poznámek.

„Vláda se chová úplně stejně, jako kdybychom měli dům u řeky a věděli, že dříve nebo později přijde povodeň, a nedělali vůbec nic, žádné protipovodňové opatření, protože bychom říkali: No ona možná ta povodeň nepřijde. No ono nám možná do 16. prosince nasněží,“ připomněl Kalousek výrok ministra dopravy Dana Ťoka a vzápětí dodal: „Ale ono do 16. prosince zasněžilo, ta povodeň přijde a ta recese přijde taky.“

„Rád bych panu Kalouskovi ocitoval z roku 2005, kdy tady píše pan Šimonovský, že začne s rozšiřováním dálnice D1 v roce 2007 a v roce 2010 bude mít dálnice tři pruhy ve všech úsecích. To znamená, kdyby tenhle slib ministři za KDU-ČSL splnili, tehdy tam pan Kalousek byl, tak ten problém vůbec nebyl. Ten problém na dálnici D1 je dlouhodobý,“ reagoval ministr Ťok.

„Když reagoval na můj bonmot k tomu, že 16. prosince na D1 sněžilo, tak se zahleděl do svého iPadu, ocitoval cosi z roku 2005, to bylo před třinácti lety a řekl: Kdo tedy může za to, že máme ty problémy na D1, může za to Kalousek,“ opáčil o chvíli později bývalý předseda TOP 09. „Zkuste říct panu Prchalovi, ať vám vymyslí už něco jiného,“ vzkázal Kalousek.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 kritizoval např. zbytečné výdaje na slevě na jízdném pro studenty a důchodce či obědy zdarma. Souhlas s ním vyjádřil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který označil současnou podobu státního rozpočtu za neuvěřitelné plýtvání. Uvítal by, kdyby vláda namísto „utahování šroubů“ raději šetřila na lepší časy.

„Ano, pane premiére. Kradne sa všade – a vy jste měl historickou příležitost s tím něco dělat. Ale neudělal,“ vzkázal Andreji Babišovi předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „To, co naše země potřebuje dnes, je silná redukční dieta. Ne Kalouskova na úkor důchodců a sociálně slabých, ale na úkor všech pijavic a parazitů přisátých na státní rozpočet,“ rýpl si Okamura do jednoho ze svých předřečníků, bývalého ministra financí.

„Krátce řečeno – nechceme podporovat nějaké, řekl bych, politické neziskovky, nějaké nepřizpůsobivé lidi, ale chceme podporovat slušné a řádné občany,“ uzavřel svůj proslov současný místopředseda Poslanecké sněmovny.

Rozpočet počítá se schodkem 40 miliard korun, letošní deficit státní pokladny je ještě o 10 miliard vyšší. Schůze Poslanecké sněmovny v současnosti nadále pokračuje, hlasovat by se mělo během odpoledních hodin. Kromě vládních stran patrně zvednou ruku pro schválení i komunisté, kteří vládu tolerují.