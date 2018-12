Kdo bude osvobozen od autorských poplatků? Senát chce seznam rozšířit

— Autor: ČTK

Od autorských poplatků by měla být podle Senátu osvobozena zdravotnická zařízení, tedy například nemocnice. Poplatky by se neměly hradit ani za veřejně přístupné provozovny, v nichž například reprodukovaná hudba tvoří pouze kulisu a není předmětem podnikání. Horní komora se tak dnes rozhodla rozšířit novelu autorského zákona, která by měla usnadnit přístup zdravotně postiženým k literatuře či notovým záznamům. O předloze bude muset znovu rozhodnout Sněmovna.