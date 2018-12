Seznam Babišových slibů z cest do krajů? Nic takového neexistuje, ohradila se Schillerová

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Řeč se pak stočila na národní investiční plán, jenž vznikl i na základě cest vlády po regionech a obsahuje kolem 17.000 projektů skoro za 3,5 bilionu korun do roku 2030. Podle Kovářové je plán jen seznamem, neobsahuje podle ní například časový harmonogram. Pozastavila se také nad tím, že o provádění projektů by se mělo rozhodovat centrálně, menší akce by mohly provést samy kraje a obce.

Její kolega z opozičního hnutí Jan Farský poukázal na to, že aby byl plán naplněn, musela by vláda investovat asi 300 miliard korun ročně. "Stát tolik neinvestoval ani v nejlepších letech," uvedl. Pokud vláda 300 miliard korun na každý rok mít nebude, investiční plán bude podle něho zbytečný, "do šuplíku".

Schillerová uvedla, že nemůže slíbit, že budou s ohledem na rozpočtové možnosti podpořeny všechny projekty. "Já jsem neslíbila, že budeme moci investovat 3,5 bilionu, to bych tady lhala a to já neudělám. Ale řekla jsem, že tomu prostě dáme nějaký směr a nějakou vizi," řekla.

Písemná interpelace Kovářové byla jediná z pěti, kterou Sněmovna projednala. Další dvě mířily na omluveného ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a na Babiše, který se z dopoledního jednání omluvil kvůli účasti na schůzi Senátu. Do Babiše se opřel Jakub Michálek (Piráti), který se ho chce ptát na elektronický spis. "Opravdu mě mrzí, že interpeluji od října a pan premiér ještě nepřišel na písemné interpelace. Nevím, jestli to tady takhle potáhneme další tři roky," řekl. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) slíbil, že se na Babiše za Sněmovnu obrátí, aby situaci vyřešil.

Komunistický poslanec Jiří Valenta, který chtěl s Babišem debatovat o válečných reparacích Německa, si ale posteskl, že v lednu na dalších písemných interpelacích kvůli zahraniční cestě nebude přítomen, a jeho interpelace tak propadne. Když ji podá znovu, přijde podle Valenty na řadu za půl roku.