Zeman trpí rakovinou? Bartík za svůj výrok stíhán nebude, Hrad to tak nenechá

— Autor: ČTK

Policie odložila trestní oznámení prezidenta Miloše Zemana na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Uvedla to Česká televize, ČTK to potvrdil dozorující státní zástupce Arne Nekula. Bartík loni prohlásil, že má Zeman rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Podle Nekuly je rozhodnutí nepravomocné. Pražský hrad proti němu podá stížnost, řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Lhůta pro podání by měla uplynout mezi svátky. Hrad politikovo tvrzení odmítal.