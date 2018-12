ANO nemá konkurenci. Volby by drtivě vyhrálo, oslabuje Okamurova SPD

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co dělat, když vánoční dárek nefunguje nebo má vadu?

Odchod ze Sýrie? Bez Američanů to v Sýrii nepůjde, obává se Francie. Zatím ale zůstává

Komunistům by nyní dalo hlas deset procent voličů, sociálním demokratům 9,5 procenta. Ostatní sněmovní strany, tedy TOP 09, SPD, KDU-ČSL a STAN, na pětiprocentní hranici nedosáhly. Podle analytiků CVVM nelze s určitostí říct, zda by se do Sněmovny tato uskupení momentálně dostala, mimo jiné kvůli váhání voličů mezi několika stranami.

Pokud by se v prosinci konaly sněmovní volby, přišlo by k nim podle CVVM 61 procent občanů, zhruba stejná volební účast byla i při loňském hlasování. Průzkum se konal od 1. do 13. prosince na vzorku 1050 lidí s volebním právem.

Také ostatní agentury pro výzkum veřejného mínění prognózují volební vítězství ANO s velkým náskokem před ODS a Piráty. Suverénní pozici hnutí ANO na podzim nepoškodila ani aféra kolem údajného únosu Babišova syna na Krym a následné hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Mnozí voliči se k ANO naopak přiklonili.

Volební model podle CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.