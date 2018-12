Políček Zemanovi? Senát schválil výzvu ústavním činitelům, týká se BIS

— Autor: ČTK

Ústavní činitelé by měli vážně přistupovat ke zprávám zpravodajských služeb a jejich doporučení by v zájmu zajištění bezpečnosti měli naplňovat. Horní komora dnes tuto výzvu všem ústavním činitelům přijala bez toho, aby ji adresovala někomu konkrétnímu. Rozhodla však o ní týden poté, co prezident Miloš Zeman zkritizoval práci Bezpečnostní informační služby (BIS).