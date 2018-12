Kalousek se drsně pohádal s Piráty: To už si fakt děláte srandu, ne?

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Spor odstartoval článkem Jiřího X. Doležala, který se rozepsal o návrhu pirátů na legalizaci marihuanu, Ten napsal, že podle návrhu by se smělo i dealovat. „JXD má, bohužel, stoprocentní pravdu. Návrh Pirátské strany není návrhem na legalizaci neškodného množství marihuany pro vlastní potřebu. Je ve skutečnosti návrhem na legalizaci nebezpečného kšeftování s marihuanou. To nikdy nesmí projít,“ upozornil Kalousek na twitteru.

Na jeho slova piráti obratem zareagovali. „Až se budete příště vymezovat proti populismu, už se jen hořce pousmějeme. V současnosti není legální ani předat konopí z ruky do ruky bezúplatně nemocnému. Tuto absurdní situaci chceme napravit. Strašit legalizací dealování je na úrovni poplašných zpráv pana Okamury.,“ uvedli na twitteru.

Přidal se i pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Miroslav Kalousek šíří fake news od Jiřího X Doležala. Připomínám panu Kalouskovi, že JXD je jediný pádný argument proti legalizaci konopí,“ tvrdí.

„Půvabný, věcně bezobžaný brept... To tam fakt nemáte vůbec žádný věcný argument? Tím hůř...“ setřel ho Kalousek. Ferjenčík nicméně začal vysvětlovat, že pirátský návrh legalizuje pouze bezúplatné předání konopí. „Ukažte mi dealera, který pracuje bezplatně,“ vyzval ho.

„No právě... Žádné “bezúplatné” předání nebude. Budou jen dealeři, kterým otevíráte dveře dokořán. Akorát, že spolu s nimi budete tvrdit, že to dělají zadarmo. Uvědomujete si, že se snažíte legalizovat černou šmelinu?“ nedal se Kalousek.

Podobné argumenty jako Ferjenčích přednesl i další poslanec Pirátů. „Rád bych dementoval nesmyslné tvrzení pana @jirixdolezal, kterému bohužel přizvukuje @kalousekm: náš návrh na regulaci konopí v žádném případě nelegalizuje dealování. Legalizovat má bezúplatné předání v omezeném množství,“ potvrdil Tomáš Vymazal.

„Návrh @PiratskaStrana nelegalizuje dealování? S legalizací předání druhé osobě do 30 g? To je množství s tržní cenou 7-10 tisíc Kč. Srandu si děláte z koho, @tom_vymazal ? Z vlastních voličů pro vlastní kšefty? Já se jim snažím férově říct, že tohle je čistá lumpárna,“ začal se s Vymazalem přít Kalousek.

Zmíněný návrh je podle něj „úlet“. „Umožňuje beztrestně chodit před školy a rozdávat balíčky s marjánkou. Jen u sebe nesmí dealer mít víc jak 30 g. Klidně to budou dávat zadarmo, do vybudování trhu se přece investuje... Za pár let budou mít síť závisláků, kteří za dávku dají cokoliv,“ varuje před následky předseda poslaneckého klubu TOP09.

Piráti ho ale opět přirovnali k Okamurovi. „To už si fakt děláte srandu, ne? Ten návrh se samozřejmě týká jen plnoletých... pane poslanče, čím víc se snažíte vybrousit, tím je to horši. Nastudujte si to a pojďte to řešit na plénu. Tyhle výkřiky na Twitteru jsou fakt jak od SPD,“ vyzvali ho piráti.