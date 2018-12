Babiš se na voliče vykašlal? Analyzovali jsme jeho předvolební sliby

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co dělat, když vánoční dárek nefunguje nebo má vadu?

Co se stane, když neprojde dohoda o brexitu?

Česko čekají velké změny. Co vše bude od roku 2019 jinak?

„Ostatní strany se do svých programů nestydí napsat cokoli, i když moc dobře vědí, že to nemohou splnit. Já ale svoje plány chci splnit. Když mně a našemu hnutí ANO tu důvěru dáte, tak vás nezklameme,“ psal Andrej Babiš na webu hnutí k programu ANO pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017.

„Chceme se starat o peníze daňových poplatníků s péčí řádného hospodáře, snižovat dluh a hospodařit s přebytkem v závislosti na investičních možnostech,“ říkal Babiš. Rozpočet na příští rok přitom počítá se schodkem 40 miliard korun, návrh letošního rozpočtu počítal s deficitem ještě o 10 miliard vyšším.

Investice do našich lidí, stálo v titulku jedné ze čtyř kapitol programu. „Chci učitelům během čtyř let zvýšit mzdy o 50 procent a povolání vrátit prestiž a úctu, jakou si zaslouží,“ vzkazoval tehdy Andrej Babiš voličům.

Jestli se podařilo zvýšit prestiž a úctu povolání, jsme nezjišťovali. Peníze však kabinet Andreje Babiše učitelům přidá, od prvního ledna jim plat vzroste o 15 %. Cílem do roku 2021 je nárůst platu učitelů až na 150 % současné úrovně, podle údajů z loňského roku činila průměrná mzda učitele 31 632 korun.

Platy by měly v roce 2019 růst všem státním zaměstnancům, jejich průměrný plat vzroste o 2822 korun na 35 515 korun. Výdaje na mzdy státních zaměstnanců odeberou ze státního rozpočtu, který včera schválila Poslanecká sněmovna, o více než 23 miliard korun více než letos.

„Budeme zvyšovat důchody. Naši senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojný život,“ sliboval Babiš v předvolebním programu. Starobní důchody se od Nového roku průměrně zvednou o 900 korun.

„Prosadíme zákon o klíčových stavbách, aby se pár kilometrů dálnic nestavělo čtvrtstoletí. Do roku 2021 postavíme 170 kilometrů nových dálnic jako D3, D4, D11 a D35,“ stálo v programu. Letos se dálniční síť rozrostla pouze o 3,8 kilometru dlouhý úsek dálnice D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí. V příštím roce se pak plánuje otevření dalších dvou úseků dálnic D1 a D3.

Aktuální délka dálniční sítě je 1248 kilometrů. Současné plány počítají do budoucna se zhruba dvěma tisíci kilometry. Stát v probíhajícím roce zahájil stavbu necelých 37 kilometrů dálnice, další úseky se začnou stavět v příštím roce.

Nadále však pokračuje rekonstrukce páteřní dálnice D1, podle původního harmonogramu přitom měla letos končit. Teď se zdá být ohrožen i nynější termín dokončení, který je nastavený na rok 2021. Příčinou je zpoždění stavebních prací na kritickém úseku u Humpolce, kde ŘSD hledá po odstoupení firmy Geosan nového zhotovitele.

„Chceme navyšovat peníze pro zpravodajské služby a na armádu na 2 procenta hrubého domácího produktu s cílem mít 30 až 35 tisíc vojáků,“ sliboval Babiš. V současnosti má Armáda ČR kolem 21 tisíc vojáků, s nárůstem jejich počtu sama počítá. Zmiňovaných 30 tisíc chce dosáhnout až po dalším funkčním období vlády v roce 2026. Výdaje na obranu by v příštím roce měly činit 1,19 % HDP, dvouprocentního závazku vůči NATO by Češi rádi dosáhli v roce 2021.

„Energetická bezpečnost znamená výstavbu dalších jaderných bloků,“ psal Babiš v programu. Letos se mělo rozhodnout o způsobu financování stavby nového tuzemského jaderného bloku, zdá se však být dost pravděpodobné, že do Nového roku se vládního rozhodnutí nedočkáme. Čím dál častěji se naopak mluví o prodloužení životnosti elektrárny v Dukovanech.