Souboj pravice s levicí? Senát je proti zrušení karenční doby, ČSSD ho obratem napadla

— Autor: ČTK

Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Podle kritiků ke zrušení karenční doby není důvod, zaměstnavatele by to příliš zatížilo. Novela se z dnešního rozhodnutí Senátu vrací Sněmovně, která může veto horní komory přehlasovat.