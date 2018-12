Petříček chce v Sýrii vybojovat mír politicky, rozhodnutí Trumpa ho zaskočilo

— Autor: ČTK

V Sýrii bude po stažení amerických sil důležité, aby se rychleji rozvíjel politický proces, který by ukončil konflikt a vedl k trvalému míru. ČTK a České televizi to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení ze Sýrie je podle něj "do jisté míry překvapení".