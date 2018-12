Vyhrocená hádka v ČT: Já tohle nepřipustím, zlobil se moderátor. A co s tím uděláte, provokoval poslanec SPD

Volný u příležitosti výročí sedmi let od smrti Václava Havla na sociálních sítích napsal: „Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel.“

Svůj názor pak hájil nejen před diskutujícími na sociálních sítích, ale i v České televizi, kam byl spolu se zástupci dalších tří parlamentních stan pozván ke zhodnocení roku 2018. Moderátor Událostí, komentářů Jakub Železný jeho slova o Havlovi označil za „dehonestující a urážlivá“ a chtěl, aby je více vysvětlil.

„Já si myslím, že to, co jste řekl vy, je urážka, protože jsem žádné dehonestující vyjádření na adresu bývalého prezidenta Václava Havla neuvedl. Já jsem prostě řekl, že pan Havel je jeden z největších vlastizrádců v historii České republiky,“ řekl poslanec SPD s tím, že na svých slovech trvá.

„Musím vás zastavit,“ skočil mu do řeči Železný. „Žádám vás, abyste můj názor respektoval,“ opáčil mu Volný. „Já respektuji jakýkoliv názor, nicméně urážky směrem k bývalému prezidentovi Václavu Havlovi nepřipustím. A myslete si co, chcete.“ pokračoval moderátor. „Není to urážka a myslete si, co chcete,“ hádal se s ním Volný. „Je to urážka,“ trval na svém Železný.

Volný nicméně opět zopakoval svá slova o tom, že Havel byl jeden z největších vlastizrádců v historii země. „Já tohle nepřipustím,“ skákal mu do řeči moderátor. „Ale já už jsem to řekl. Co s tím uděláte?“ smál se Volný. „Já s tím samozřejmě nic neudělám, ale řeknu vám, že to nepřipouštím a že to považují za velmi nevhodné,“ odvětil moderátor ČT. „Mám vám to ještě jednou zopakovat?“ otázal se Volný. „Klidně můžete, ale já vám znova řeknu, že to bylo nevhodné. Urážet prezidenta republiky Václava Havla považuji za velmi nevhodné,“ vypálil Železný.

„Není to urážka, je to pravda o Václavu Havlovi,“ tvrdil Volný. „Tak to se teď asi neshodneme,“ rezignoval moderátor. „Já jsem chováním pana prezidenta Havla vysoce zklamán. Jsem zklamán tím, s kým se stýkal, zklamán tím, v čí prospěch vykonával svou činnost. A jestli budete popírat kontakty třeba Václava Havla s panem Sorosem, tak je to komické, protože existuje přímo video pana Sorose, ve kterém on sám přiznává, že věděl, že prezidentem České republiky bude Václav Havel. V říjnu – než to věděl Václav Havel. Není to žádná dezinformace, je to veřejně přístupné video,“ hlásal poslanec SPD.

Jeho slova viditelně naštvala nejen moderátora, ale i další tři politiky, kteří byli ve studiu a kteří se hlásili o slovo. Jako první ho dostal poslanec Pirátů Jan Lipavský. „Pořad Události, komentáře se může přejmenovat na Pohádky ovčí babičky, protože by tady rozvíjíte konspirační teorie. Skvělý, děláte to výborně, gratuluju,“ pustil se do Volného. „Pokud se budete dívat na video, kde George Soros vykládá nějakou informaci, nevím, z jakého důvodu to vyhodnotíte jako konspirační teorii,“ kázal dál Volný.

Poslanec ANO Jaroslav Bžoch se při jeho slovech chytal za hlavu. Volného kritizoval i Jan Farský (STAN). Uvedl například, že lidé jako Volný pošlapávají a poplivají demokracii.

Poslední slovo přidal Železný. „My, co jsme stáli na těch náměstích v šestnácti letech už v lednu 1989, ne v listopadu, a byli jste tehdy třeba zavřeni, tak myslím, že nás Havel tak úplně nezklamal. I když každého politika je možno hodnotit i kriticky,“ dodal moderátor.

Volný se k debatě ještě vrátil na sociálních sítích. „Děkuji za podporu a kladné ohlasy na vystoupení v ČT. Naprosto dokonale jsem si tu přesilovku 3+(1):1 užil,“ vysmál se svým kolegům ze Sněmovny.