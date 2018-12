"Panebože, to myslíte vážně?" Hamáček se pochlubil, že pár hodin pracoval na poště. Češi se mu vysmáli

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Česká pošta bývá často terčem kritiky kvůli špatnému doučování zásilek, především pak balíků. A s ohledem na to, že stále více lidí vánoční dárky objednává online, je nápor na všechny doručovatele – včetně Pošty – samozřejmě mnohem větší.

I proto se ministr vnitra, pod kterého Česká pošta spadá, vydal na situaci podívat osobně. „Dneska jsem odpracoval část noční směny na Česká pošta v třídírně Malešice. Vyzkoušel jsem třídění listovních zásilek, ruční i automatické třídění balíků a zpracování zásilek z Asie. Chtěl jsem osobně podpořit zaměstnance ČP v těžkém předvánočním období. Velmi si jejich práce a nasazení vážím,“ uvedl na sociálních sítích Hamáček, který přidal i několik fotek.

Jeho příspěvek řada lidí ocenila. „Vy se manuální práce nebojíte. Měl byste tam nahnat všechny ze Sněmovny a hlavně ty, co tam s prominutím chrápou. A ještě si za tuto činnost zvedají platy,“ vzkázala mu například paní Olga.

Jenže další už tak shovívaví nebyli. „Já furt, proč Česká pošta v poslední době doručuje zásilky tak lajdácky. A voni tam teď pracujou na směnách ministři,“ vysmál se mu uživatel Bruno. „Panebože, to myslíte vážně? Co kdybyste se spíš postaral o to, aby stát platil ČP za ztrátové služby, které po ni vyžaduje, adekvátní částku?“ vyzval ho Tomáš.

„Poprvé v práci, pane Hamáčku?“ rýpnul si do šéfa ČSSD pan Jan. Podle dalších by tam musel zůstat mnohem déle, aby pochopil, jak taková práce vlastně vypadá. „Vydržte tam rok za jejich plat a pak mluvte,“ vyzval ho diskutující Marek. „No super, jednu směnu vydržel. A co ty ostatní v roce?“ ptá se paní Jaroslava.

Další poukázali na to, že stát zaměstnancům na daních bere velkou část mzdy. „Když si jejich práce vážíte, proč jim berete půlku platu?“ divil se Matěj. „Populismus Vám jde na jedničku,“ okomentoval Hamáčkovu aktivitu Daniel. „Podpořit nebo se spíš zviditelnit!“ pochybuje o motivech ministra paní Martina.