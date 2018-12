Odškodnění pro polské a české horníky má být stejné, říká Babiš. EU kondoluje Česku

V dole po výbuchu metanu zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. "Spravedlivé by podle mě bylo, aby odškodnění bylo u všech stejné, jak u českého, tak i u polských horníků," řekl k tomu Babiš.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský krátce před tím ČTK řekl, že u českých horníků odškodnění vyplývá z kolektivní smlouvy, podle níž by měl každý člen nejbližší rodiny, tedy vdova a případně nezletilé děti, dostat odškodné ve výši 240.000 korun. Polské horníky by měla odškodnit agentura, která je zaměstnala. Vzhledem k rozsahu neštěstí ale OKD řeší, jak by se na tomto odškodnění podílela, řekl mluvčí.

V době neštěstí pracovalo v dole 23 horníků. Většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex, jejíž zástupci jsou podle Čelechovského i na místě neštěstí.

Zemřelým bylo od 25 do 53 let, OKD je v kontaktu s jejich rodinami a řeší kompenzace a odškodnění. Česku přicházejí kondolence z EU.

Předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera velmi zarmoutila zpráva o čtvrtečním důlním neštěstí na Karvinsku. Uvedl to v dnes zveřejněném prohlášení. Myslí na rodiny obětí i na lidi v Česku a také v Polsku, odkud pocházela většina obětí. Hlubokou soustrast rodinám mrtvých horníků vyjádřil také předseda Evropské rady Donald Tusk. "Jste dnes v našich myšlenkách a srdcích," uvedl na twitteru Tusk, který sám pochází z Polska.

Saddened by the news about the death of Polish and Czech miners in an explosion in a coal mine. Our deepest condolences to the families and friends of those who lost their lives. Wish quick recovery to the injured. #Karvina